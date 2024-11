O fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, foi atingido por uma bomba na Arena MRV e precisou passar por cirurgia (Foto: Dhavid Normando/Folhapress)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 11/11/2024 - 16:13 • Belo Horizonte

Neste domingo (10), o fotógrafo Nuremberg José Maria, que trabalhava na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV, foi atingido por uma bomba vinda da arquibancada quando estava à beira do gramado. O profissional teve que ser encaminhado ao hospital e fraturou três dedos do pé, além de sofrer rompimento no tendão, sendo necessário procedimento cirúrgico. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito para apurar o crime.

De acordo com a nota da Polícia Civil, "as diligências seguem em andamento, a cargo da Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista, visando apurar as circunstâncias e a autoria do crime".

Após ser atingido pela bomba, Nuremberg foi socorrido sem o auxílio de uma maca, e teve que caminhar com pé fraturado pelas arquibancadas da Arena, com auxílio dos socorristas.

Nuremberg José Maria foi submetido a um procedimento cirúrgico e ainda não tem previsão de alta (Foto: Lafaete Vaz/ge)

Nota da Polícia Civil

Confira, na íntegra, a anota emitida pela Polícia Civil sobre a ocorrência.

"Em relação aos fatos ocorridos ontem (10/11), dentro de um estádio de futebol situado no bairro Califórnia, em BH, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recebeu, por meio da Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista, cerca de 10 ocorrências com conduzidos de idades entre 20 e 53 anos, sendo lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) pelos crimes de vias de fato/agressão, desacato, ameaça e provocação de tumulto. Os envolvidos assinaram termo de compromisso para comparecimento em audiência a ser agendada pelo Juizado Especial Criminal do município.

A PCMG recebeu, também, por meio da Central Estadual do Plantão Digital, outras duas ocorrências, sendo uma de injúria racial envolvendo três vítimas do sexo masculino, com idades de 26, 31 e 38 anos, e um suspeito, de 34 anos. Eles foram ouvidos e liberados pelo delegado plantonista, que instaurou inquérito policial para a devida apuração do caso. A segunda tratou-se de um crime de furto tentado envolvendo um homem, de 49 anos, e um suspeito, de 25 anos, que foi autuado em flagrante delito e liberado mediante pagamento de fiança. A investigação segue em andamento.

Cumpre salientar, que a PCMG instaurou inquérito policial para apurar o crime de explosão, em que um idoso, de 67 anos, foi atingido por artefato explosivo e, em seguida, encaminhado para o devido atendimento médico. As diligências seguem em andamento, a cargo da Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista, visando apurar as circunstâncias e a autoria do crime.

Por fim, sobre o torcedor atingido com golpe de possível tesoura, na manhã de ontem (10/11), no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, a PCMG apura os fatos e, até o momento, não houve conduzido à Delegacia de Plantão."

Nota da ARFOC-MG

A Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais também divulgou uma nota, repudiando os crimes e as agressões na Arena MRV. A associação ainda reiterou que já havia entrado em contato com a direção do estádio para informar sobre a falta de segurança para os profissionais.

"A ARFOC-MG (Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais) vem a público expressar seu veemente repúdio aos acontecimentos na Arena MRV durante a partida entre Atlético-MG e Flamengo, válida pela final da Copa do Brasil. Mais uma vez os fotógrafos e todos os demais profissionais de imprensa (repórteres e cinegrafistas) que estavam trabalhando neste jogo se viram vítimas de atos violentos e covardes de torcedores do Atlético-MG. Todos, sem exceções, tiveram a integridade física ameaçada. Inclusive os seguranças do estádio que estavam para fazer a segurança.

Os associados da ARFOC-MG, ARFOCs Rio, São Paulo e os demais profissionais de imprensa foram atingidos por bombas, copos de cerveja, refrigerante e água, lançados por torcedores. Sendo que um dos associados teve o banco quebrado por causa da explosão da bomba e equipamentos molhados. Outros fotógrafos, também, relataram a mesma situação.

O caso mais grave foi de um fotógrafo que foi atingido por uma bomba que explodiu debaixo do seu pé. Teve que ser socorrido e levado para o Hospital João XXIII, onde passou por cirurgia, pois teve 3 dedos quebrados, rompimento de tendões e corteno pé.

A ARFOC-MG já havia relatado problemas dessa natureza para a administração da Arena MRV, onde foram acertados que medidas de segurança seriam implementadas. Mas, se foram, não são suficientes.

Enfim, a ARFOC-MG presta solidariedade à todos os seus associados e demais profissionais de imprensa atingidos pelos atos violentos promovidos por vândalos travestidos de torcedor do Atlético-MG e cobra da ARENA MRV e do Atlético-MG medidas que assegurem e preservem a integridade física de seus associados, bem como de seus equipamentos."

Decisão da Copa do Brasil ficou marcada pelo arremesso de bombas e tentativa de invasão da torcida do Galo ao gramado (Foto:Fred Magno/O Tempo)

Posicionamento do Atlético

Em contato com a equipe de reportagem do Lance!, o Galo informou que irá prestar toda a assistência necessária a Nuremberg.

"O clube lamenta o fato ocorrido e prestará toda assistência e suporte ao fotógrafo, além de colaborar com as autoridades na tentativa de identificar e punir os responsáveis."

A decisão entre Galo x Flamengo foi marcada pela tentativa de invasão de torcedores alvinegros no gramado, arremesso de bombas e artefatos, laser direcionados ao goleiro Rossi, além de um possível caso de racismo, também na torcida do time mandante.