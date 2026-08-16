Domínguez destaca 'união' entre jogadores como diferencial no Atlético Treinador elogiou os atletas e a postura dentro de campo

O Atlético teve uma atuação dominante na Arena MRV e venceu o Grêmio por 3 a 0 neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez celebrou o resultado e destacou a união entre os jogadores como um dos principais trunfos para a boa fase da equipe.

O Atlético teve uma atuação dominante na Arena MRV e venceu o Grêmio por 3 a 0 neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez celebrou o resultado e destacou a união entre os jogadores como um dos principais trunfos para a boa fase da equipe.

Segundo o treinador, o ambiente entre os atletas tem fortalecido o Atlético independentemente de quem esteja em campo:

— O grupo está criando uma união muito importante entre eles. Jogue quem jogar, sabemos que temos que ser um time forte, o que queremos dentro de campo, com ou sem a bola. Hoje era uma partida importante para nós, porque voltamos após três jogos para casa, com bons resultados. Não havíamos ganhado neste momento em casa, na nossa arena, e outra vez nosso torcedor fez uma festa e sentimos este apoio a todo momento — destacou Domínguez.

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O treinador também ressaltou a postura do Atlético diante do Grêmio e a evolução apresentada pela equipe. Apesar do bom momento, Domínguez pediu cautela para a sequência da temporada:

— Quando o jogador acredita, como eles estão acreditando, o time estava e continua evoluindo. Temos que ter também os pés no chão. Ainda falta muito. Sabíamos que tínhamos que começar forte a partida, pois enfrentamos um time bem posicionado. Controlamos bem e encontramos os espaços no primeiro e também no segundo — afirmou.

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Domínguez x Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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