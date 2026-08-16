Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Domínguez destaca 'união' entre jogadores como diferencial no Atlético

Treinador elogiou os atletas e a postura dentro de campo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/08/2026 20:04
Favorite o Lance! no Google
Domínguez x Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez x Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético teve uma atuação dominante na Arena MRV e venceu o Grêmio por 3 a 0 neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez celebrou o resultado e destacou a união entre os jogadores como um dos principais trunfos para a boa fase da equipe.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético teve uma atuação dominante na Arena MRV e venceu o Grêmio por 3 a 0 neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Eduardo Domínguez celebrou o resultado e destacou a união entre os jogadores como um dos principais trunfos para a boa fase da equipe.

Segundo o treinador, o ambiente entre os atletas tem fortalecido o Atlético independentemente de quem esteja em campo:

— O grupo está criando uma união muito importante entre eles. Jogue quem jogar, sabemos que temos que ser um time forte, o que queremos dentro de campo, com ou sem a bola. Hoje era uma partida importante para nós, porque voltamos após três jogos para casa, com bons resultados. Não havíamos ganhado neste momento em casa, na nossa arena, e outra vez nosso torcedor fez uma festa e sentimos este apoio a todo momento — destacou Domínguez.

continua após a publicidade

O treinador também ressaltou a postura do Atlético diante do Grêmio e a evolução apresentada pela equipe. Apesar do bom momento, Domínguez pediu cautela para a sequência da temporada:

— Quando o jogador acredita, como eles estão acreditando, o time estava e continua evoluindo. Temos que ter também os pés no chão. Ainda falta muito. Sabíamos que tínhamos que começar forte a partida, pois enfrentamos um time bem posicionado. Controlamos bem e encontramos os espaços no primeiro e também no segundo — afirmou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Domínguez x Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez x Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Castaño estreia pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Castaño celebra estreia pelo Atlético e ressalta: 'Muito feliz de estar aqui'

Há 1 minuto
Cuello comemora gol x gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Grêmio

Há 2 horas
Jogadores do Atlético comemoram gol sobre o Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Atlético domina o Grêmio e vence com autoridade pelo Brasileirão

Há 2 horas
Atlético-MG x Grêmio na Arena MRV

Fora de Campo

Veja gol em Atlético-MG x Grêmio: Vitor Hugo e Cuello marcam

Há 3 horas
Atlético x Gremio Arena MRV (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético Mineiro

Atlético-MG tem novidades para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Há 5 horas
Bernard Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Após crescer fora de casa, Atlético quer reencontrar força na Arena MRV

Há 14 horas
Mais LANCE!
Atlético-MG x Grêmio (Arte Lance!)

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Domínguez treinamento cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Desfalque: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Grêmio

Fred pela seleção brasileira (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Fred em números: veja a carreira do novo reforço do Atlético

Castaño, novo reforço do Atlético (Reprodução Atlético)

Atlético oficializa a contratação de Kevin Castaño; volante já aparece BID

Fred recado para a torcida

Fred manda recado para torcida do Atlético: 'Sei nem explicar o que estou sentindo'

Domínguez durante treinamento no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez terá 'dor de cabeça' no Atlético nas próximas semanas: entenda

Fred tocando na bola

Torcedores reagem a anúncio de retorno de Fred ao Atlético-MG

Fred vestirá número 7 (reprodução instagram)

Fred vai seguir 'legado' deixado por Hulk no Atlético: entenda

Fred anunciado Atlético (reprodução Atlético)

Oficial! Atlético anuncia a contratação do volante Fred

Lyanco na Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético confirma lesão de Lyanco e anuncia retorno de dupla após lesão

Fred, novo reforço do Atlético

Atlético fecha a contratação de Fred; saiba detalhes e valor

Fred, novo jogador do Atlético-MG, com a camisa do Fenerbahçe.

Possível ida de Fred ao Atlético-MG enlouquece torcedores: 'Absurdo'

Fred no Fenerbahçe (Foto: reprodução)

Atlético acerta a contratação de Fred, diz jornalista: veja detalhes