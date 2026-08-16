Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Grêmio
Galo venceu o Grêmio por 3 a 0 na Arena MRV
Em grande atuação diante da torcida, o Atlético se impôs na Arena MRV e derrotou o Grêmio por 3 a 0, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Hugo colocou o Galo em vantagem ainda no primeiro tempo, enquanto Cuello foi decisivo na etapa final, balançando as redes duas vezes em um intervalo de menos de cinco minutos para sacramentar o triunfo alvinegro. Como você avalia a atuação dos jogadores do Atlético? Vote e dê suas notas!
Atlético-MG x Grêmio: como foi o jogo?
Primeiro tempo
A primeira etapa foi de controle do Atlético, que teve mais posse de bola na maior parte do tempo e conseguiu comandar as ações da partida. Em cobrança de escanteio, Igor Gomes encontrou Vitor Hugo, que se antecipou à defesa e cabeceou firme para abrir o placar para o Galo. Após sofrer o gol, o Grêmio tentou avançar em busca do empate, mas esbarrou na defesa atleticana, que se manteve bem compactada e organizada, dificultando as ações ofensivas da equipe gaúcha.
Segundo tempo
Na segunda etapa, atrás do placar, o Grêmio tentou esboçar uma reação, mas encontrou dificuldades para furar a organizada defesa atleticana. O Atlético baixou as linhas e passou a jogar de forma mais confortável, mantendo a equipe compactada e dificultando as ações ofensivas do time gaúcho. Em dois contra-ataques rápidos, o Galo foi fatal para ampliar a vantagem e confirmar a vitória. Cuello marcou duas vezes e consolidou o triunfo alvinegro.
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