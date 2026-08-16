Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Grêmio

Galo venceu o Grêmio por 3 a 0 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/08/2026 18:06
Favorite o Lance! no Google
Cuello comemora gol x gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cuello comemora gol x gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
Em grande atuação diante da torcida, o Atlético se impôs na Arena MRV e derrotou o Grêmio por 3 a 0, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Hugo colocou o Galo em vantagem ainda no primeiro tempo, enquanto Cuello foi decisivo na etapa final, balançando as redes duas vezes em um intervalo de menos de cinco minutos para sacramentar o triunfo alvinegro. Como você avalia a atuação dos jogadores do Atlético? Vote e dê suas notas!
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Em grande atuação diante da torcida, o Atlético se impôs na Arena MRV e derrotou o Grêmio por 3 a 0, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Hugo colocou o Galo em vantagem ainda no primeiro tempo, enquanto Cuello foi decisivo na etapa final, balançando as redes duas vezes em um intervalo de menos de cinco minutos para sacramentar o triunfo alvinegro. Como você avalia a atuação dos jogadores do Atlético? Vote e dê suas notas!

Atlético-MG x Grêmio: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de controle do Atlético, que teve mais posse de bola na maior parte do tempo e conseguiu comandar as ações da partida. Em cobrança de escanteio, Igor Gomes encontrou Vitor Hugo, que se antecipou à defesa e cabeceou firme para abrir o placar para o Galo. Após sofrer o gol, o Grêmio tentou avançar em busca do empate, mas esbarrou na defesa atleticana, que se manteve bem compactada e organizada, dificultando as ações ofensivas da equipe gaúcha.

continua após a publicidade

Segundo tempo

Na segunda etapa, atrás do placar, o Grêmio tentou esboçar uma reação, mas encontrou dificuldades para furar a organizada defesa atleticana. O Atlético baixou as linhas e passou a jogar de forma mais confortável, mantendo a equipe compactada e dificultando as ações ofensivas do time gaúcho. Em dois contra-ataques rápidos, o Galo foi fatal para ampliar a vantagem e confirmar a vitória. Cuello marcou duas vezes e consolidou o triunfo alvinegro.

Vitor Hugo celebra o gol marcado pelo Atlético contra o Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Foto: Pedro Souza / Atlético

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Atlético comemoram gol sobre o Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Atlético domina o Grêmio e vence com autoridade pelo Brasileirão

Há 12 minutos
Atlético-MG x Grêmio na Arena MRV

Fora de Campo

Veja gol em Atlético-MG x Grêmio: Vitor Hugo e Cuello marcam

Há 1 hora
Atlético x Gremio Arena MRV (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético Mineiro

Atlético-MG tem novidades para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Há 3 horas
Bernard Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Após crescer fora de casa, Atlético quer reencontrar força na Arena MRV

Há 12 horas
Atlético-MG x Grêmio (Arte Lance!)

Onde Assistir

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 1 dia
Domínguez treinamento cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Desfalque: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Grêmio

Há 1 dia
Mais LANCE!
Fred pela seleção brasileira (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Fred em números: veja a carreira do novo reforço do Atlético

Castaño, novo reforço do Atlético (Reprodução Atlético)

Atlético oficializa a contratação de Kevin Castaño; volante já aparece BID

Fred recado para a torcida

Fred manda recado para torcida do Atlético: 'Sei nem explicar o que estou sentindo'

Domínguez durante treinamento no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez terá 'dor de cabeça' no Atlético nas próximas semanas: entenda

Fred tocando na bola

Torcedores reagem a anúncio de retorno de Fred ao Atlético-MG

Fred vestirá número 7 (reprodução instagram)

Fred vai seguir 'legado' deixado por Hulk no Atlético: entenda

Fred anunciado Atlético (reprodução Atlético)

Oficial! Atlético anuncia a contratação do volante Fred

Lyanco na Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético confirma lesão de Lyanco e anuncia retorno de dupla após lesão

Fred, novo reforço do Atlético

Atlético fecha a contratação de Fred; saiba detalhes e valor

Fred, novo jogador do Atlético-MG, com a camisa do Fenerbahçe.

Possível ida de Fred ao Atlético-MG enlouquece torcedores: 'Absurdo'

Fred no Fenerbahçe (Foto: reprodução)

Atlético acerta a contratação de Fred, diz jornalista: veja detalhes

Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton

Tottenham faz oferta astronômica por brasileiro do Manchester City

Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético mostra maturidade e se sente à vontade fora de casa