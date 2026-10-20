Desfalque no ataque e Éverson com a delegação: Os relacionados do Atlético contra o City Torque
Galo viaja ao Uruguai nesta terça-feira (20)
O Atlético vai ao Uruguai em busca da classificação para a grande final da Copa Sul-Americana. Para a partida decisiva, o técnico Eduardo Domínguez terá um novo desfalque no ataque: Thiago Borbas. Outra novidade é o goleiro Éverson, que viajou com a delegação, mas não estará à disposição para o confronto.
Após a realização de exames, Thiago Borbas teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O atacante deixou o campo com dores na última partida, na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador já iniciou o tratamento fisioterápico sob os cuidados do departamento médico alvinegro. O clube, no entanto, não informou o prazo de recuperação.
Fora dos últimos jogos do Atlético em razão de uma lesão no pé, Éverson viajou com o elenco para Montevidéu, onde o Galo disputará a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O goleiro, porém, ainda não estará disponível para atuar.
Em comunicado, o clube informou que o jogador está na fase final de recuperação e acompanhará a delegação durante a viagem ao Uruguai: "Em fase final de recuperação, o goleiro Éverson acompanhará a delegação na viagem para Montevidéu. O atleta não será relacionado para a partida contra o Montevideo City Torque, nesta quarta-feira."
Além de Borbas, o Atlético ainda tem outros jogadores em recuperação no departamento médico. O zagueiro Ruan, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Cassierra seguem fora.
Relacionados do Atlético contra o City Torque
Goleiros
- Éverson
- Gabriel Delfim
- Robert
- Pedro Cobra
Laterais
- Angelo Preciado
- Natanael
- Kauã Pascini
- Renan Lodi
Zagueiros
- Léo Duarte
- Lyanco
- Vitão
- Vitor Hugo
Meias
- Alexsander
- Bernard
- Cissé
- Alan Franco
- Igor Gomes
- Kevin Castaño
- Maycon
- Tomás Pérez
- Victor Hugo
Atacantes
- Cuello
- Dudu
- Alan Minda
- Reinier
Atlético x Montevideo City Torque
As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.
Caso confirme a classificação diante dos uruguaios, o Galo enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco e Boca Juniors. As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (20), às 21h30, no Maracanã. No jogo de ida, em Buenos Aires, o time carioca venceu por 1 a 0 e joga pelo empate para avançar à final.
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