Desfalque no ataque e Éverson com a delegação: Os relacionados do Atlético contra o City Torque

O Atlético vai ao Uruguai em busca da classificação para a grande final da Copa Sul-Americana. Para a partida decisiva, o técnico Eduardo Domínguez terá um novo desfalque no ataque: Thiago Borbas. Outra novidade é o goleiro Éverson, que viajou com a delegação, mas não estará à disposição para o confronto.

Após a realização de exames, Thiago Borbas teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O atacante deixou o campo com dores na última partida, na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador já iniciou o tratamento fisioterápico sob os cuidados do departamento médico alvinegro. O clube, no entanto, não informou o prazo de recuperação.

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Fora dos últimos jogos do Atlético em razão de uma lesão no pé, Éverson viajou com o elenco para Montevidéu, onde o Galo disputará a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O goleiro, porém, ainda não estará disponível para atuar.

Em comunicado, o clube informou que o jogador está na fase final de recuperação e acompanhará a delegação durante a viagem ao Uruguai: "Em fase final de recuperação, o goleiro Éverson acompanhará a delegação na viagem para Montevidéu. O atleta não será relacionado para a partida contra o Montevideo City Torque, nesta quarta-feira."

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Além de Borbas, o Atlético ainda tem outros jogadores em recuperação no departamento médico. O zagueiro Ruan, o meia Gustavo Scarpa e o atacante Cassierra seguem fora.

Relacionados do Atlético contra o City Torque

Goleiros

Éverson

Gabriel Delfim

Robert

Pedro Cobra

Laterais

Angelo Preciado

Natanael

Kauã Pascini

Renan Lodi

Zagueiros

Léo Duarte

Lyanco

Vitão

Vitor Hugo

Meias

Alexsander

Bernard

Cissé

Alan Franco

Igor Gomes

Kevin Castaño

Maycon

Tomás Pérez

Victor Hugo

Atacantes

Cuello

Dudu

Alan Minda

Reinier

Atlético x Montevideo City Torque

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

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Caso confirme a classificação diante dos uruguaios, o Galo enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco e Boca Juniors. As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (20), às 21h30, no Maracanã. No jogo de ida, em Buenos Aires, o time carioca venceu por 1 a 0 e joga pelo empate para avançar à final.