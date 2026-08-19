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Castaño é apresentado pelo Atlético e destaca 'personalidade' em campo

Volante foi apresentado nesta quarta, mas já estreou pelo Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/08/2026 15:51
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Castaño apresentação (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Castaño apresentação (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O volante Kevin Castaño foi apresentado oficialmente pelo Atlético nesta quarta-feira, em coletiva na Arena MRV. O colombiano destacou a felicidade por vestir a camisa do Galo e explicou suas principais características dentro de campo, apontando a personalidade como um dos seus principais atributos.
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O volante Kevin Castaño foi apresentado oficialmente pelo Atlético nesta quarta-feira, em coletiva na Arena MRV. O colombiano destacou a felicidade por vestir a camisa do Galo e explicou suas principais características dentro de campo, apontando a personalidade como um dos seus principais atributos.

Castaño ressaltou a satisfação de estar no Atlético e afirmou que está preparado e à disposição da comissão técnica para entrar em campo e ajudar a equipe.

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— Muito feliz, muito feliz de estar aqui neste grande clube. Sim, creio que vim preparado. Estava treinando da melhor maneira e, bom, estou à disposição do corpo técnico para, quando quiserem me colocar, jogar da melhor maneira e ajudar a cada um dos meus companheiros — disse.

Na sequência, o volante detalhou seu estilo de jogo e destacou a personalidade como uma característica importante. Castaño também afirmou que gosta de participar da construção das jogadas, atuar de forma vertical e contribuir na recuperação da bola.

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— Sou um jogador com muita personalidade. Gosto muito de ter a bola, gosto de sempre dar o primeiro passe bem, ser apoio para todas as jogadas. Sou um jogador muito agressivo sem a bola, gosto muito de recuperar a bola e jogar. Jogo muito vertical, que posso apoiar muito a equipe, ter a bola e, sem ela, ter agressividade para recuperar — afirmou.

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Estreia em alto nível no Atlético

Kevin Castaño fez sua estreia com a camisa do Atlético na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo (16), na Arena MRV. O volante entrou aos 15 minutos do segundo tempo e atuou por cerca de 30 minutos.

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Mesmo em pouco tempo em campo, Castaño chamou atenção pela participação no jogo. O colombiano esteve próximo das jogadas, ofereceu opções de passe e buscou espaços para receber a bola.

O bom desempenho também apareceu nos números. Castaño acertou 37 dos 38 passes tentados, com aproveitamento de 97%. No campo de ataque, foram 21 acertos em 22 tentativas, mostrando segurança para participar da construção das jogadas.

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Sem a bola, o volante também teve atuação participativa. Castaño procurou se antecipar às jogadas e realizou interceptações rápidas, mostrando intensidade e boa leitura para recuperar a posse.

Apesar do pouco tempo em campo, o jogador deixou uma impressão positiva em sua primeira partida pelo Atlético e mostrou que pode ser uma opção importante para o meio-campo alvinegro.

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Castaño estreia pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Castaño estreia pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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