Com protesto, Atlético-MG fecha preparação para enfrentar o Vasco
Membros de torcidas organizadas estiveram na Cidade do Galo
Em um dia marcado pelo protesto de torcidas organizadas na Cidade do Galo neste sábado (28), o Atlético-MG fechou a preparação para o duelo contra o Vasco. A equipe enfrenta o Cruz-Maltino neste domingo (29), às 19h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Após cumprirem suspensão contra o Corinthians, o zagueiro Vitão e o meia Fred voltam a ficar á disposição e deverão jogar contra os cariocas na Arena MRV.
Além deles, o equatoriano Alan Franco também volta a ser opção para o treinador Eduardo Domínguez em Atlético-MG x Vasco neste domingo.
Por outro lado, seguem no departamento médico Maycon (lesão muscular na região anterior da coxa esquerda), Reinier (lesão na coxa esquerda) e Alan Minda (lesão na coxa esquerda).
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Protestos da torcida do Atlético-MG
Neste sábado (28), diversas torcidas organizadas do Atlético-MG protestaram na Cidade do Galo. O alvo das críticas foram os acionistas do clube, o diretor Paulo Bracks e alguns jogadores.
Os atleticanos também questionaram o investimento do clube em Cassierra. Mas o principal pedido dos alvinegros foi a saída de Paulo Bracks.
Fred, Renan Lodi, Tressoldi, Bernard, Everson e o diretor Guilherme chegaram a conversar com os torcedores do Atlético-MG próximos à portaria.
Atlético-MG x Vasco
Atlético-MG e Vasco se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Atlético Mineiro empatou com o Corinthians por 1 a 1, em casa, pelo Brasileirão Série A. Já o Vasco foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa, também pelo Brasileirão Série A.
Na tabela de classificação, o Atlético Mineiro ocupa a 7ª colocação, com 54 pontos. O Vasco, por sua vez, está em 14º lugar, com 43 pontos.
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