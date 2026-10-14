Bernard celebra vitória e vantagem do Atlético: 'Placar dos sonhos'

O Atlético venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0, nesta quarta-feira (14), na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, e construiu uma grande vantagem no confronto. Autor de um dos gols da vitória, Bernard celebrou o resultado e a boa atuação da equipe, mas ressaltou a importância de manter os pés no chão para a partida de volta. O camisa 11 também destacou o bom momento vivido pelo Galo e a confiança do grupo.

Bernard comemorou o resultado conquistado na Arena MRV, que classificou como o placar dos sonhos, mas reforçou que a equipe precisa manter a concentração para confirmar a vaga na final.

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— Muito feliz. Eu acredito que a palavra agora é pé no chão, humildade. A gente sabe que é, podemos dizer, "placar dos sonhos" jogando na nossa casa. Mas a gente, que está há muito tempo no futebol, sabe que nada é impossível e que qualquer placar é reversível. Temos que continuar trabalhando e criando essa identidade dentro do nosso grupo e com o nosso torcedor. Muito feliz com o que fizemos hoje, mas tranquilidade e pé no chão, porque a gente sabe que tem mais um jogo. Fizemos um bom trabalho, mas ainda precisa de mais um bom trabalho na semana que vem — disse Bernard.

O camisa 11 também destacou o momento individual vivido no Atlético e a evolução coletiva da equipe. Para o meia, o desempenho atual representa sua melhor fase desde que voltou ao clube, além de refletir o trabalho realizado pelo grupo ao longo da temporada.

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— Desde que voltei, tenho certeza de que é o melhor momento que tenho vivido no Galo, me sentindo muito confiante e feliz. Esse grupo tem merecido bastante viver tudo que a gente tem vivido, chegando nas duas semifinais e fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, comparado aos dois últimos anos, em que tivemos muita dificuldade. A minha felicidade é proporcionar [alegria] para os torcedores e estar feliz comigo mesmo dentro do campo — afirmou Bernard.

BELO HORIZONTE (MG), 14/10/2026 - ATLETICO (BRA) X TORQUE (URU) - CONMEBOL SUDAMERICANA - SEMIFINAL - Gol do Bernard para o Atletico na partida entre Atletico (BRA) x Torque (URU), valida pela semifinal da Conmebol Sudamericana, realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte, nesta quarta (14).(Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress) ORG XMIT: ATLETICO (BRA) X TORQUE (URU)

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