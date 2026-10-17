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Atlético vence o Coritiba na Arena MRV e entra no G-5 do Brasileirão

Galo utilizou os reservas e bateu o Coxa por 1 a 0 neste sábado

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
17/10/2026 20:28
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Jogador do Atlético Mineiro, camisa listrada preto e branco, na partida Atlético Mineiro x Coritiba.
Igor Gomes comemora gol em Atlético-MG x Coritiba
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O Atlético venceu o Coritiba por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo controlou boa parte do jogo e conseguiu encontrar o gol da vitória na reta final da partida, aos 32 minutos do segundo tempo, com Igor Gomes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético venceu o Coritiba por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo controlou boa parte do jogo e conseguiu encontrar o gol da vitória na reta final da partida, aos 32 minutos do segundo tempo, com Igor Gomes.

Com o resultado, o Atlético chega aos 50 pontos e alcança o G-5 do Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba permanece na 12ª colocação, com 39 pontos conquistados.

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Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada pelo jogo truncado e pela falta de grandes oportunidades. O Atlético teve maior posse de bola, mas não conseguiu transformar o domínio em volume ofensivo suficiente para criar chances claras de gol. O Coritiba, por sua vez, apostava nas transições em velocidade para levar perigo, mas também encontrou dificuldades para ser efetivo no ataque.

Jogador do Atlético Mineiro com a bola, cercado por adversários do Coxa, em campo no Atlético Mineiro x Coxa.
Igor Gomes em Atlético x Coxa (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Galo seguiu controlando a posse de bola e voltou com mais volume ofensivo, criando oportunidades para abrir o placar. No entanto, a equipe encontrava dificuldades para chegar com qualidade ao ataque e, quando conseguia finalizar, esbarrava em Pedro Morisco. O goleiro do Coritiba teve uma grande atuação e fez boas intervenções para evitar o gol alvinegro.

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A insistência atleticana foi recompensada na reta final da partida. Aos 32 minutos do segundo tempo, Natanael avançou pela direita e rolou para Igor Gomes, que chegou batendo firme para balançar as redes e marcar o gol da vitória do Atlético.

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O lance decisivo da partida foi o gol da vitória do Galo. Natanael rolou a bola para Igor Gomes, que, de frente para o gol, finalizou com firmeza para balançar as redes e garantir o triunfo alvinegro.

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Ficou abaixo 📉

Apesar da vitória do Atlético, Thiago Borbas teve uma participação discreta enquanto esteve em campo. Pouco acionado no setor ofensivo, o atacante também sentiu um desconforto físico e foi substituído no intervalo.

Deu aula 🏅

Igor Gomes, autor do gol, teve uma atuação consistente. O jogador buscou participar das ações ofensivas ao longo da partida e foi recompensado com o gol, coroando sua atuação com a bola na rede.

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Ficha do jogo ✅

ATLÉTICO-MG X CORITIBA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 31ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 17 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Igor Gomes (CAM)
🟨 Cartões amarelos:
🟥 Cartões vermelhos: -

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Tomás Pérez, Alexsander, Cissé e Igor Gomes; Alan Minda e Borbas.

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Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Fabrício Bustos, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Thiago Santos e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Paulo Roberto

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