Atlético tem trunfo na Arena MRV para buscar classificação na Sul-Americana
Galo foi derrotado apenas uma vez em casa na temporada
O Atlético entra em campo nesta quarta-feira (19) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo recebe o Red Bull Bragantino, às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final, e chega ao confronto com uma importante vantagem construída na partida de ida.
Em Bragança Paulista, o Atlético venceu o Bragantino por 1 a 0, com isso, precisa apenas de um empate para confirmar a classificação à próxima fase. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina o time mineiro.
Além da vantagem conquistada fora de casa, o Atlético conta com outro fator importante: a força da Arena MRV. Ao longo da temporada, o Galo sofreu apenas uma derrota atuando diante da própria torcida. O retrospecto dá confiança à equipe para o duelo decisivo e aumenta a dificuldade para Bragantino, que precisará vencer em Belo Horizonte para seguir vivo na competição.
Em 20 partidas disputadas na Arena MRV em 2026, o Atlético soma dez vitórias, nove empates e apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de 65%. Além disso, o time saiu de campo sem perder em 19 dos 20 jogos realizados em casa.
O bom desempenho como mandante se tornou um dos principais trunfos do Atlético na temporada. Em um confronto no qual o empate é suficiente para garantir a classificação, o retrospecto aumenta o cenário favorável ao Galo.
Números do Atlético na Arena MRV em 2026
Partidas: 20
Vitórias: 10
Empates: 9
Derrotas: 1
Aproveitamento: 65%
Gols marcados: 29
Gols sofridos: 19
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