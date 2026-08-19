Atlético tem trunfo na Arena MRV para buscar classificação na Sul-Americana Galo foi derrotado apenas uma vez em casa na temporada

O Atlético entra em campo nesta quarta-feira (19) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo recebe o Red Bull Bragantino, às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final, e chega ao confronto com uma importante vantagem construída na partida de ida.

O Atlético entra em campo nesta quarta-feira (19) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo recebe o Red Bull Bragantino, às 19h, na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final, e chega ao confronto com uma importante vantagem construída na partida de ida.

Em Bragança Paulista, o Atlético venceu o Bragantino por 1 a 0, com isso, precisa apenas de um empate para confirmar a classificação à próxima fase. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina o time mineiro.

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Além da vantagem conquistada fora de casa, o Atlético conta com outro fator importante: a força da Arena MRV. Ao longo da temporada, o Galo sofreu apenas uma derrota atuando diante da própria torcida. O retrospecto dá confiança à equipe para o duelo decisivo e aumenta a dificuldade para Bragantino, que precisará vencer em Belo Horizonte para seguir vivo na competição.

Em 20 partidas disputadas na Arena MRV em 2026, o Atlético soma dez vitórias, nove empates e apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de 65%. Além disso, o time saiu de campo sem perder em 19 dos 20 jogos realizados em casa.

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O bom desempenho como mandante se tornou um dos principais trunfos do Atlético na temporada. Em um confronto no qual o empate é suficiente para garantir a classificação, o retrospecto aumenta o cenário favorável ao Galo.

Números do Atlético na Arena MRV em 2026

Partidas: 20

Vitórias: 10

Empates: 9

Derrotas: 1

Aproveitamento: 65%

Gols marcados: 29

Gols sofridos: 19

Comemoração de gol do Atlético na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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