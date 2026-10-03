Atlético recebe o Bragantino para encostar no bloco da frente e seguir vivo por objetivo

O Atlético recebe o Bragantino, às 18h30 deste sábado (3), na Arena MRV, em jogo adiado válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode deixar a equipe mais próxima do bloco da frente da competição e manter o Galo vivo na busca pelo principal objetivo no Brasileirão.

O grande objetivo do Atlético no Campeonato Brasileiro, definido no início da temporada, é conquistar uma vaga na Libertadores de 2027 e retornar à competição após dois anos de ausência. Para isso, uma vitória sobre o Bragantino é fundamental para o Galo se aproximar do pelotão de frente.

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Atualmente, o Atlético ocupa a sétima colocação, com 40 pontos. A equipe está seis pontos atrás do Bahia, quinto colocado e primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores. Um triunfo diante do Bragantino pode reduzir a diferença para três pontos.

O Brasileirão é uma das vias para o Atlético conquistar a vaga na Libertadores e não será deixado de lado pelo clube, mesmo com a disputa das fases finais das copas. O Galo está nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Na Sul-Americana, o título garante uma vaga na Libertadores. Já na Copa do Brasil, pela primeira vez, os dois finalistas terão vaga garantida na competição continental.

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Nas duas últimas temporadas, o Brasileirão acabou ficando em segundo plano para o Atlético, que priorizou as copas. No fim, o clube não conseguiu conquistar nenhum dos títulos e ainda terminou as campanhas no Campeonato Brasileiro próximo da zona de rebaixamento.

Neste ano, o próprio técnico Eduardo Domínguez já afirmou que o Brasileirão continuará sendo uma prioridade para o Galo. A equipe, portanto, busca manter o foco na competição nacional para alcançar o principal objetivo traçado para a temporada.

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