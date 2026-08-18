Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19) às 19h na Arena MRV

Nesta quarta-feira (19) o Atlético-MG recebe o Bragantino às 19h na Arena MRV em confronto válido pela partida de volta das oitavas da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir ao duelo.

Nesta quarta-feira (19), o Atlético-MG recebe o Bragantino às 19h na Arena MRV, em confronto válido pela partida de volta das oitavas da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir ao duelo.

Na partida de ida, o Galo venceu por 1 a 0 e chega para o duelo decisivo com a vantagem do empate. Caso o Bragantino vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já uma vitória por dois ou mais gols garante a classificação do Massa Bruta diretamente.

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Ficha do jogo CAM RBB Sul-Americana Volta - oitavas de final Data e Hora quarta-feira, 19 de Agosto, às 19h (horário de Brasília) Local Arena MRV (BH) Árbitro Maximiliano Ramírez (ARG) Assistentes Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG) Var Silvio Trucco (ARG) Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega embalado para o confronto decisivo após uma grande atuação no Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Galo venceu o Grêmio por 3 a 0, na Arena MRV, e chegou aos 32 pontos. Com o resultado, a equipe subiu para a oitava colocação na tabela.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino também soma 32 pontos e ocupa a sétima posição. O Massa Bruta entra em campo após empatar por 1 a 1 com o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Bragantino

Atlético-MG x Bragantino

Volta - oitavas - Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de Agosto, às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir ao duelo.

🟨 Arbitragem: Maximiliano Ramírez (ARG)

🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)

📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson, Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier (Cassierra)

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Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha

Atlético x Bragantino (Lance!)

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