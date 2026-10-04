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Atlético-MG rompe com patrocinador máster após novas regras para apostas

Parceria com H2Bet, iniciada em 2025, poderia render até R$ 200 milhões ao clube até o fim de 2027

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
04/10/2026 13:36
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Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG encerrou a parceria com a H2 Bet, empresa que ocupava o espaço de patrocinador máster do clube. A última partida com a marca estampada na camisa foi a vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, no sábado (3), em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Por que São Paulo, Corinthians e Atlético-MG jogaram com bets na camisa?

A decisão ocorre após a publicação de uma Medida Provisória pelo Governo Federal que estabelece novas restrições para o setor de apostas e jogos de cassino on-line, incluindo regras para a publicidade dessas empresas. As casas de apostas têm até segunda-feira (5), às 23h59, para se adequar às novas determinações.

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O Atlético-MG havia firmado contrato com a H2 Bet em dezembro de 2024. O acordo, considerado o maior patrocínio da história do clube, tinha duração prevista até o fim de 2027 e poderia alcançar mais de R$ 200 milhões.

Parceria chegou ao fim após quase dois anos

A H2 Bet ocupava o principal espaço publicitário da camisa do Atlético-MG e também estava presente nos materiais de treinamento e no uniforme da equipe feminina. A marca ainda fazia parte das propriedades digitais do clube.

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Em comunicado, a empresa confirmou o encerramento da parceria em razão das restrições estabelecidas pela Medida Provisória.

— O H2 Bet informa o encerramento de sua parceria de patrocínio com o Clube Atlético Mineiro, em decorrência das restrições estabelecidas pela Medida Provisória do Governo.

O Atlético-MG agora terá de definir um novo patrocinador para ocupar o espaço máster de sua camisa.

Leia a nota oficial na íntegra

O H2bet informa o encerramento de sua parceria de patrocínio com o Clube Atlético Mineiro, em decorrência das restrições estabelecidas pela Medida Provisória do Governo.

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Entramos em campo juntos. E descobrimos que, com o Galo, ninguém caminha sozinho.

Para o H2bet, essa parceria sempre foi além da marca estampada na camisa. Foi sobre estar perto da Massa, ouvir seu grito de "Galo!" e viver essa paixão a cada jogo.

Vivemos dias de arquibancada cheia, de voz rouca e de acreditar até o último minuto. Vimos de perto um amor que atravessa gerações e transforma qualquer lugar em casa.

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Hoje, nossa parceria chega ao fim. Mas o que escrevemos juntos fica na história.

Obrigado, Atlético. Obrigado, Massa. A gente sempre vai gritar Galo!

H2bet

Quanto o Atlético-MG recebeu da H2 Bet?

O Atlético-MG firmou o contrato com a H2 Bet em 2025, com duração prevista até o fim de 2027. O acordo estabelece o pagamento de cerca de R$ 180 milhões ao clube ao longo dos três anos, o equivalente a aproximadamente R$ 60 milhões por temporada. Com bônus previstos por metas, o valor total poderia chegar a cerca de R$ 200 milhões.

O montante fixo do contrato também supera o valor de mercado dos três jogadores mais valiosos do elenco alvinegro. Segundo dados do Transfermarkt, Renan Lodi é avaliado em cerca de 11 milhões de euros, enquanto Victor Hugo e Cuello aparecem com valores estimados em 8 milhões de euros cada. Juntos, os três chegam a aproximadamente 27 milhões de euros, cerca de R$ 160 milhões na cotação considerada. O valor é inferior aos R$ 180 milhões previstos no contrato entre Atlético-MG e H2 Bet.

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Em relação ao faturamento do clube, os R$ 60 milhões anuais do patrocínio representaram aproximadamente 7,8% da receita do Atlético-MG em 2025. No balanço financeiro da temporada, divulgado em abril deste ano, o clube registrou faturamento recorde de R$ 768 milhões.

A comparação considera apenas o valor fixo estabelecido no contrato com a H2 Bet e a receita bruta apresentada pelo Atlético-MG no balanço financeiro de 2025.

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