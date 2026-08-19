Atlético marca nos acréscimos e elimina o Bragantino na Sul-Americana
Galo conseguiu o gol da classificação com Cuello, em fase artilheira, no fim do jogo
O Atlético empatou em 2 a 2 com o Bragantino nesta quarta-feira (19), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo chegou a ficar atrás no placar duas vezes e, com o resultado parcial, a decisão caminhava para os pênaltis. No entanto, já nos acréscimos, Cuello apareceu para marcar o gol decisivo e garantir a classificação atleticana para a próxima fase da competição.
Atlético-MG x Bragantino: como foi o jogo?
Primeiro tempo
Na primeira etapa, o Bragantino teve mais posse de bola e volume ofensivo. A equipe criava oportunidades e chegava com perigo, mas pecava na hora de finalizar. O Atlético, por sua vez, se defendia e buscava explorar os contra-ataques. No entanto, no último lance do primeiro tempo, o Massa Bruta construiu uma jogada pelo lado direito e encontrou Ramires, que bateu firme para abrir o placar e deixar tudo igual no agregado.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o Atlético voltou com uma postura mais agressiva e conseguiu rapidamente recuperar a vantagem no placar agregado. O Galo pressionou nos primeiros minutos e encontrou o gol, colocando novamente a classificação sob seu controle. Depois de ficar à frente, porém, o Atlético voltou a baixar o bloco e entregou a iniciativa ao Bragantino. A equipe paulista passou a ter mais posse de bola e a rondar a área atleticana. A pressão acabou dando resultado quando o Massa Bruta encontrou o gol em uma jogada pelo alto, deixando novamente o confronto empatado no agregado.
Com a partida se encaminhando para a disputa por pênaltis, o Atlético encontrou a solução em uma jogada individual. Cuello recebeu em velocidade, arrancou com liberdade e, em uma bela jogada, ficou cara a cara com o goleiro para marcar o gol que recolocou o Galo à frente no agregado e garantiu a classificação para as quartas de final da Sul-Americana.
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O gol de Cuello, marcado nos acréscimos, decidiu a partida e garantiu a classificação do Atlético. O atacante recebeu em velocidade, arrancou sozinho e mostrou tranquilidade para finalizar e marcar o gol que colocou novamente o Galo à frente no agregado, assegurando a vaga da equipe mineira nas quartas de final.
Deu aula 🏅
Cuello foi o grande nome do Atlético na classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O atacante marcou nos acréscimos, após uma arrancada individual, e garantiu a vitória do Galo no confronto. O gol decisivo recolocou o Atlético à frente no agregado e confirmou a vaga da equipe mineira na próxima fase da competição.
Ficou abaixo 📉
Reinier, que iniciou a partida como referência no ataque, teve uma atuação bastante discreta. O jogador participou pouco das ações ofensivas e encontrou dificuldades para oferecer alternativas para a construção das jogadas do Atlético.
Ficha do jogo
Atlético-MG x Bragantino
Volta - oitavas - Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de Agosto, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Ramires, Sasha (RBB) / Maycon, Cuello (CAM)
🟨 Cartões amarelos: Ramires (RBB)
🟥 Cartões vermelhos: Cuello, (CAM) / Ramires, Alix (RBB)
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo, Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo; Bernard, Cuello, Reinier.
Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha
🟨 Arbitragem: Maximiliano Ramírez (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)
📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)
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