Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (3) às 18h30 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
03/10/2026 17:34
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Atlético x Bragantino (Foto: Artur Henrique / Lance!)
Atlético x Bragantino (Foto: Artur Henrique / Lance!)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (3) às 18h30 na Arena MRV.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (3) às 18h30 na Arena MRV.

Com 10 desfalques para a partida, Eduardo Domínguez foi obrigado a modificar a base da equipe titular que vinha atuando. Entre as novidades no time estão Natanael, Lyanco e Cissé

continua após a publicidade

Dessa maneira o Galo vai a campo com: Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Cissé, Fred, Maycon e Bernard; Cuello e Reinier.

Como chegam as equipes?

As equipes chegam para a partida após um período sem jogos durante a Data Fifa. Antes da pausa, o Atlético empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena MRV. Já o Bragantino foi derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo.

O Galo ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, enquanto o Massa Bruta aparece na 10ª posição, com 36 pontos conquistados.

continua após a publicidade

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Bragantino

Atlético-MG x Chapecoense
21ª rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 3 de Outubro, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Cissé, Fred, Maycon e Bernard; Cuello e Reinier.

Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Guzman, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Fabinho; Fernando, Saha e Walace Yan

continua após a publicidade
Camisa Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Partida entre Atlético Mineiro e Chapecoense (Foto: Denis Dias/Código 19/Folhapress)

Atlético Mineiro

Atlético recebe o Bragantino para encostar no bloco da frente e seguir vivo por objetivo

Há 10 horas
Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Red Bull Bragantino

Onde Assistir

Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 1 dia
Gustavo Scarpa em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Gustavo Scarpa fala sobre paixão por livros e mira títulos com o Atlético-MG

Há 1 dia
Matheus Mendes pelo Alverca (reprodução instagram jogador)

Futebol Internacional

Ex-Atlético se destaca em início de temporada no futebol europeu

Há 1 dia
Domínguez com Alexsander e Tomás Perez (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético terá mudanças: veja as opções de Domínguez contra o Bragantino

Há 1 dia
Barba dando orientações em treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético deve ter um time completo de desfalques contra o Bragantino

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gomide seleção brasileira (Foto: Fábio Souza / CBF)

Promessa do Atlético se destaca na Seleção Brasileira de base

Fred comemora gol pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fred revela interesse do Palmeiras antes de fechar com o Atlético-MG: 'Leila quer te levar'

Jogadores do Atlético em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Outubro pode definir rumos do Atlético na temporada: veja a agenda

Pascini pela seleção (reprodução instagram jogador)

Com 13 convocados para seleções de base, Atlético evidencia estratégia e projeto de formação

Delfim Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético: Gabriel Delfim revela referência nos pênaltis e fala em sonho de Seleção Brasileira

Reinier cidade do galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Reinier celebra virada de chave no Atlético e revela: 'Encontrei minha felicidade'

Treino aberto Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Treino aberto do Atlético: veja o que chamou atenção na Cidade do Galo

Cuello em Galo x Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cuello relembra viradas históricas e se declara ao Atlético: 'Orgulho'

Camisas de Atlético, Cruzeiro e América (reprodução times)

Governo de Minas destina R$ 32 milhões a Atlético, Cruzeiro e América após proibição das bets

Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Ingressos de Atlético-MG x Montevideo City estão à venda: veja preços e onde comprar

Camila entre duas jogadoras do Corinthians disputando a bola

CBF detalha tabela das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Camisa do Atlético pro clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Perda da H2bet pode superar valor de trio mais caro do Atlético

Gustavo Scarpa Indicação literária de Gustavo Scarpa (Foto: Pedro Souza / Atlético - Arte: Lance!)

Gustavo Scarpa e a paixão pelos livros: veja as indicações literárias do jogador