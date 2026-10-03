Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (3) às 18h30 na Arena MRV
O Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (3) às 18h30 na Arena MRV.
Com 10 desfalques para a partida, Eduardo Domínguez foi obrigado a modificar a base da equipe titular que vinha atuando. Entre as novidades no time estão Natanael, Lyanco e Cissé
Dessa maneira o Galo vai a campo com: Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Cissé, Fred, Maycon e Bernard; Cuello e Reinier.
Como chegam as equipes?
As equipes chegam para a partida após um período sem jogos durante a Data Fifa. Antes da pausa, o Atlético empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena MRV. Já o Bragantino foi derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo.
O Galo ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, enquanto o Massa Bruta aparece na 10ª posição, com 36 pontos conquistados.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Bragantino
Atlético-MG x Chapecoense
21ª rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 3 de Outubro, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)
Escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Cissé, Fred, Maycon e Bernard; Cuello e Reinier.
Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius, Guzman, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Fabinho; Fernando, Saha e Walace Yan
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