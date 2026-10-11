Atlético está escalado com time alternativo para enfrentar o Santos pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo às 16h na Arena MRV
O Atlético está escalado para enfrentar o Santos em jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (11) às 16h na Arena MRV.
Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez escalou uma equipe praticamente toda alternativa e poupou os principais jogadores, de olho no duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, marcado para a próxima quarta-feira.
Desta maneira o Galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Alexsander, Castaño e Victor Hugo; Igor Gomes e Borbas
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para a partida após empatar em 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O Galo soma 44 pontos e ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro.
Já o Santos vem de um empate em 2 a 2 com o Flamengo, na Vila Belmiro. O Peixe ocupa a 8ª posição, com 42 pontos, dois a menos que a equipe alvinegra mineira.
Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Santos
ATLÉTICO-MG X SANTOS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
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🟨 Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Alexsander, Castaño e Victor Hugo; Igor Gomes e Borbas
Santos (Técnico: Cuca)
Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol
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