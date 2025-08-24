A derrota manteve o São Paulo com campanha irregular, enquanto o Atlético-MG se consolidou no G-6.

São Paulo tentou pressionar no segundo tempo, mas a defesa atleticana garantiu a vitória.

O jogo ocorreu no Morumbi, em um horário atípico e teve intensa disputa.

Andrés Chávez abriu o placar cedo, mas o Atlético reagiu com gols de Maicosuel e Lucas Pratto.

São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1 na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016.

Na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016, o São Paulo, treinado por Edgardo Bauza, recebia o Atlético-MG no Morumbi. O Tricolor buscava reação após oscilações na tabela, enquanto o Galo, comandado por Marcelo Oliveira, vivia bom momento e queria encostar nos líderes. O Lance! relembra São Paulo 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2016.

O jogo foi realizado numa quinta-feira, 4 de agosto de 2016, às 23h30, horário atípico para o futebol brasileiro, mas que marcou uma noite de intensidade no estádio paulistano.

São Paulo 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2016

O São Paulo saiu na frente cedo. Logo aos 3 minutos, Andrés Chávez, reforço argentino, recebeu dentro da área e bateu firme para fazer 1 a 0, animando a torcida tricolor.

A resposta do Atlético, porém, foi rápida e letal:

11’ – Maicosuel aproveitou jogada ofensiva e finalizou para empatar a partida.

19’ – Lucas Pratto, sempre decisivo, completou cruzamento e virou o jogo para 2 a 1.

Ainda no primeiro tempo, o São Paulo tentou reagir com Michel Bastos e Kelvin, mas o goleiro Victor e a defesa atleticana seguraram a vantagem.

Segundo tempo: pressão são-paulina e solidez atleticana

Na etapa final, o técnico Bauza lançou o time ao ataque. O São Paulo criou boas chances com Thiago Mendes e Hudson, mas parou na defesa sólida do Atlético e na segurança de Victor, que fez defesas importantes.

O Galo, por sua vez, apostava nos contra-ataques puxados por Robinho e Pratto, que quase ampliaram. As substituições deram novo fôlego, mas o placar permaneceu inalterado: 2 a 1 para o Atlético-MG, que comemorou uma vitória fundamental fora de casa.

Escalações

São Paulo – Denis; Buffarini, Maicon, Diego Lugano e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley e Michel Bastos (Daniel); Kelvin e Andrés Chávez. Técnico: Edgardo Bauza.

Denis; Buffarini, Maicon, Diego Lugano e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley e Michel Bastos (Daniel); Kelvin e Andrés Chávez. Edgardo Bauza. Atlético-MG – Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Júnior Urso e Maicosuel (Otero); Robinho (Clayton), Fred e Lucas Pratto. Técnico: Marcelo Oliveira.

Impacto na tabela

A vitória fora de casa levou o Atlético-MG a se consolidar no G-6, brigando por vaga direta na Libertadores. Já o São Paulo manteve a campanha irregular, distante do pelotão de frente e pressionado pela torcida.

Ficha técnica - São Paulo 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2016

Data: 4 de agosto de 2016

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Gols:

São Paulo – Andrés Chávez (3’)

Atlético-MG – Maicosuel (11’), Lucas Pratto (19’)

Uma noite de garra atleticana

O triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo mostrou a força do Atlético-MG em 2016, que contou com a estrela de Maicosuel e a liderança ofensiva de Lucas Pratto para buscar a virada.

No Morumbi, o Galo confirmou sua vocação ofensiva e saiu com três pontos preciosos, enquanto o São Paulo amargava mais uma derrota em um Brasileirão de altos e baixos.