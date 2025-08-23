São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo, dia 24, pela 21ª rodada do Brasileiro
São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, dia 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. O jogo será válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será feita pela Premiere. Clique aqui para assinar o Premiere.
O São Paulo atravessa uma sequência positiva de sete partidas sem derrotas e aparece na sétima posição do Campeonato Brasileiro, somando 29 pontos. Um novo triunfo pode colocar a equipe no grupo dos seis primeiros colocados.
O Atlético-MG não vence há duas rodadas no torneio nacional, porém chega motivado pela vaga conquistada nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o time mineiro ocupa o 11º lugar, com 24 pontos, e busca ganhar posições na classificação.
No primeiro turno, as equipes se enfretaram no Mineirão e empataram sem gols.
Ficha do jogo
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG
21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)
🧑⚖️ Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
🏁 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.
ATLÉTICO MINEIRO (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael, Vitor Hugo, Iván Román e Arana; Alexsander, Alan Franco e Igor Gomes; Biel, Júnior Santos e Rony.
