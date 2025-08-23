menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo, dia 24, pela 21ª rodada do Brasileiro

imagem cameraJogo acontecerá no Morumbis (Foto: Arte Lance!)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 23/08/2025
16:13
  • Matéria
  • Matéria

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, dia 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. O jogo será válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será feita pela Premiere. Clique aqui para assinar o Premiere.

O São Paulo atravessa uma sequência positiva de sete partidas sem derrotas e aparece na sétima posição do Campeonato Brasileiro, somando 29 pontos. Um novo triunfo pode colocar a equipe no grupo dos seis primeiros colocados.

O Atlético-MG não vence há duas rodadas no torneio nacional, porém chega motivado pela vaga conquistada nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o time mineiro ocupa o 11º lugar, com 24 pontos, e busca ganhar posições na classificação.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No primeiro turno, as equipes se enfretaram no Mineirão e empataram sem gols.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
ATL
BRASILEIRÃO
21ª RODADA
Data e Hora
Domingo, dia 23 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)
Local
Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
Var
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG
21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)
🧑‍⚖️ Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
🏁 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

ATLÉTICO MINEIRO (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael, Vitor Hugo, Iván Román e Arana; Alexsander, Alan Franco e Igor Gomes; Biel, Júnior Santos e Rony.

BRASILEIRO A 2025, ATLETICO-MG X SAO PAULO
No primeiro turno, as equipes empataram sem gols (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

