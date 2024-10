Copa do Brasil: Victor responde provocação de Braz e faz pedido à CBF

Victor Bagy, diretor de futebol do Atlético-MG, cumprimenta Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Rafael Lopes , supervisionado por Marcio Dolzan • Publicada em 24/10/2024 - 17:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Atlético-MG e Flamengo são protagonistas de uma das maiores rivalidades interestaduais do país, e a decisão da Copa do Brasil aflora ainda mais a tensão entre os clubes. Após o sorteio que definiu que o Galo jogará a segunda partida do confronto em Belo Horizonte, na Arena MRV, Marcos Braz, VP de Futebol do Flamengo, voltou a provocar o clube mineiro e afirmou que, por conta das reclamações atleticanas, é até melhor que o Rubro-Negro decida o duelo fora de casa.

Victor Bagy, diretor de futebol do Atlético-MG, respondeu à fala de Braz e reforçou o pedido de Sérgio Coelho, presidente do Galo, sobre a atenção na eleição dos árbitros para as partidas.

-Faz parte do futebol (as provoações). A gente sabe que, historicamente, existiram episódios em que o Atlético foi prejudicado, mas, passado é passado. Espero que os problemas com arbitragem não sejam pautas de noticiário esportivo após a decisão. Que vença aquele que estiver melhor preparado e que jogar o melhor futebol. E que seja por mérito. Conquistas só têm valor quando existe o mérito.

Victor Bagy, diretor de futebol do Atlético-MG, comentou sobre a arbitragem na final da Copa do Brasil (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Um pouco antes, Marcos Braz tinha ironizado as preocupações do Atlético com relação à arbitragem do duelo.

Essa pressão do Atlético-MG tem 40, 50 anos, desde os anos 80 tem conversa fiada com relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, iam falar que a bola era feia, que era ruim, que não sei o que...foi até bom acontecer isso e o segundo jogo ser lá - afirmou Marcos Braz, na zona mista do evento.

Por fim, Victor fez um apelo à CBF para que os juízes das partidas fossem escolhidos com sensatez:

-Como eu falei, estamos vigilantes no tema arbitragem. Sabemos que a arbitragem vem evoluindo, temos bons árbitros aqui no Brasil. Que tenhamos sensatez para eleger os melhores para as decisões

Quando e onde será a decisão da Copa do Brasil?

Com o sorteio realizado nesta quinta-feira (24), foi definido que a primeira partida da decisão será realizada no Maracanã, no dia 3 de novembro (domingo), e uma semana depois, no dia 10 de novembro, será realizado o jogo de volta na Arena MRV.

JOGO DE IDA - 03/11

Flamengo x Atlético-MG, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro

JOGO DE VOLTA - 10/11

Atlético-MG x Flamengo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte

