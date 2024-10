Copa do Brasil: Atlético-MG decide final contra o Flamengo em casa

Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)







Publicada em 24/10/2024 - 15:33 • Rio de Janeiro • Atualizada em 24/10/2024 - 17:27

A CBF definiu nesta quinta-feira (24) os mandos de campo da final da Copa do Brasil. Após sorteio realizado na sede da entidade, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ficou definido que o Atlético-MG irá definir a decisão contra o Flamengo em casa, na Arena MRV.

Atlético-MG x Flamengo: relembre provocações entre os clubes

Os jogos da decisão acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. A decisão do torneio será decidida no sistema de partidas de ida e volta. Assim, cada time presente na final terá a oportunidade de atuar em casa pelo menos uma vez.

Vale lembrar, que os gols marcados em território do adversário não tem peso. Ou seja, não serão usados como critérios de desempate para determinar o vencedor do torneio. Em caso de empate no placar agregado da finalíssima, a decisão do título da Copa do Brasil irá para os pênaltis.

O Flamengo irá sediar a primeira partida da final no Maracanã, no dia 3 de novembro. Por outro lado, a Arena MRV, casa do Atlético-MG, será palco do confronto decisivo, marcado para o dia 10 de novembro. A classificação para decisão garante uma cota mínima de R$ 31,5 milhões, em caso de vice-campeonato. O campeão leva R$ 73,5 milhões.

Chegada a final

O Atlético-MG chegou a final da Copa do Brasil após eliminar o Vasco na semifinal do torneio. O confronto contra o Cruzmaltino terminou com uma vitória da equipe mineira por diferença mínina no placar agredado: 3 a 2. Do memso modo, o Flamengo eliminou o Corinthians na fase anterior ao vencer o resultado dos dois confronto por 1 a 0.