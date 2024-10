Cruzeiro x Atlético-MG: quem venceu mais o Clássico Mineiro?

O Clássico Mineiro entre Cruzeiro x Atlético-MG é um dos maiores do Brasil. Descubra quem tem mais vitórias neste duelo histórico. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Publicada em 24/10/2024

O clássico Cruzeiro x Atlético-MG é o maior duelo do futebol de Minas Gerais e um dos mais importantes do Brasil. A rivalidade entre esses dois gigantes mineiros envolve mais de um século de confrontos, sendo marcada por grandes decisões, como finais de campeonatos estaduais e nacionais. O Clássico Mineiro é sempre cercado de muita emoção e expectativa, tanto dentro quanto fora de campo.

No entanto, uma peculiaridade do Cruzeiro x Atlético-MG é a divergência nos números de vitórias, empates e gols marcados. Isso ocorre devido à forma como as duas equipes contabilizam seus jogos. O Atlético-MG considera todas as vezes em que os dois times se enfrentaram em campo, mesmo em partidas não oficiais. Já o Cruzeiro utiliza uma contagem diferente, incluindo jogos que, por algum motivo, não constam nos registros oficiais do Atlético-MG.

A diferença nas contagens entre Cruzeiro x Atlético-MG

De acordo com a Raposa, o clássico entre Cruzeiro x Atlético-MG já foi disputado 507 vezes, com o Cruzeiro vencendo 172 jogos, enquanto o Atlético-MG saiu vitorioso em 200 partidas. Foram ainda 135 empates. Os números de gols marcados também variam: o Cruzeiro contabiliza 646 gols, e o Atlético-MG, 711.

Já a contagem do Atlético-MG apresenta outros números. Segundo o Galo, o clássico entre Cruzeiro x Atlético-MG foi disputado 525 vezes, com 173 vitórias do Cruzeiro e 212 vitórias do Atlético-MG, além de 140 empates. No que diz respeito aos gols, o Atlético-MG afirma que marcou 742 gols, enquanto o Cruzeiro fez 657.

Essa discrepância nos números se deve ao fato de que, no início dos clássicos, entre a década de 1920 e 1940, muitas partidas não tiveram registros oficiais detalhados. Além disso, alguns jogos de Cruzeiro x Atlético-MG realizados em torneios não oficiais e amistosos foram contabilizados de forma diferente pelos dois clubes. Em 2007, houve uma tentativa de unificar as contagens, mas o acordo não foi alcançado, e os clubes seguem suas próprias interpretações dos números.

Quem venceu mais o Clássico Mineiro?

Apesar das diferenças na contagem, tanto Atlético-MG quanto Cruzeiro reconhecem a grandeza do clássico e a importância desse confronto no futebol mineiro. Independentemente dos números, o Cruzeiro x Atlético-MG é sempre um espetáculo à parte, com jogos acirrados, marcados por rivalidade intensa e decisões que entram para a história do futebol brasileiro.

Números de Cruzeiro x Atlético-MG, de acordo com a Raposa

Vitórias do Cruzeiro: 172

Empates: 135

Vitórias do Atlético-MG: 200

Gols marcados pelo Cruzeiro: 646

Gols marcados pelo Atlético-MG: 711

Números de Cruzeiro x Atlético-MG, de acordo com o Galo

Vitórias do Cruzeiro: 173

Empates: 140

Vitórias do Atlético-MG: 212

Gols marcados pelo Cruzeiro: 657

Gols marcados pelo Atlético-MG: 742