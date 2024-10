Atlético-MG confirma pré-temporada nos Estados Unidos

Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida, onde o Atlético-MG realizará a pré-temporada (Foto: Divulgação/Redes Sociais)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 16:46 • Belo Horizonte

O Atlético-MG realizará parte da pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos. O clube mineiro confirmou, nesta quinta-feira (24), que irá participar da Inter&CO Soccer Week da FC Series, antigo torneio da Florida Cup, com dois amistosos em Orlando, na Flórida.

Além de enfrentar os donos da casa - o Orlando City - o alvinegro irá disputar o primeiro clássico do ano contra o Cruzeiro em território americano, marcado para o dia 18 de janeiro.

Com a viagem para os Estados Unidos, o Galo busca expandir o nome do clube, participar de novos eventos de reconhecimento mundial e usufruir de novas instalações para jogos e treinos.

Atletico-MG realizará pré-temporada nos Estados Unidos, em janeiro (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

O CEO do Galo, Bruno Muzzi, destacou a importância de retomar os jogos do Atlético em outros países e aproximar os torcedores dos consulados espalhados pelo mundo.

- É uma satisfação enorme para o Atlético voltar aos Estados Unidos para participar da Inter&CO Soccer Week 2025, principalmente nesta edição especial de dez anos da FC Series. Além de promover a marca do Clube no mercado americano, abrindo novas oportunidades, poderemos aproveitar uma excelente estrutura em nossa preparação para as competições de 2025 - declarou.

Calendário do Galo nos EUA (jan/2025):

18/1: Atlético x Cruzeiro – Inter&Co Stadium;

25/1: Orlando City x Atlético – Inter&Co Stadium.

Retorno do clube aos Estados Unidos

Essa não será a primeira vez que o Galo disputará amistosos em solo americano.

Quando ainda era denominado Florida Cup, o Atlético marcou presença em 2016, quando foi campeão, em 2017 e 2018.

- Com a semana do futebol no Inter&Co Stadium, damos início a um período que deve celebrar comunidades locais, turistas que visitam e que consagra nosso compromisso com prover experiências e benefícios sem fronteiras aos nossos mais de 34 milhões de clientes e parceiros, sejam no Brasil ou nos EUA, que vão desde experiências exclusivas até desconto em ingressos”, afirmou João Vitor Menin, CEO Global do Inter&Co.