Antes da estreia em Miami, Alcaraz tatua título inédito do Australian Open

Com 16 vitórias em 17 jogos em 2026, Carlos Alcaraz ergueu, no início de fevereiro, o Grand Slam que lhe faltava: o Australian Open. E a inédita conquista do espanhol, de 22 anos, foi eternizada nos últimos dias, com uma tatuagem na panturrilha esquerda do número 1 do mundo.

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Na imagem, foram tatuados um canguru, símbolo do país da Oceania, e o troféu Norman Brookes Challenge Cup, entregue todo ano ao campeão no Melbourne Park.

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Antes, o líder do ranking já havia feito tatuagens em alusão às suas conquistas em Roland Garros (2024 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e US Open (2025).

O inédito triunfo no Australian Open veio na decisão contra o sérvio Novak Djokovic (vídeo abaixo), recordista de títulos do torneio (10) e que nunca havia perdido uma final por lá. Alcaraz, por sua vez, jamais havia passado da semifinal no Melbourne Park. Ao derrotar o ex-número 1 do mundo, o espanhol se tornou o mais jovem da história a vencer os quatro Slams.

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Ainda em fevereiro, no segundo torneio no ano, Alcaraz foi campeão do ATP 500 de Doha, no Catar, também na quadra rápida. O título veio com vitória sobre o francês Arthur Fils.

Já no último sábado, o líder do ranking sofreu a primeira vitória na temporada: 6/3 e 7/6 para o russo Daniil Medvedev, nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells.

Alcaraz aguarda João Fonseca ou Marozsan

Campeão em 2022, aos 18 anos, se tornando o mais jovem da história a triunfar por lá, o espanhol estreia na sexta-feira no Masters 1000 de Indian Wells. Seu rival sai da partida de quinta-feira entre o o brasileiro João Fonseca (39º) e o húngaro Fabian Marozsan (46º).