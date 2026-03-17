Jaqueline faz 14 pontos e brilha com defesas na semifinal da Superliga B; veja o vídeo
Após lesão, bicampeã olímpica volta à posição de origem e se destaca na vitória do Pinheiros
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Com grande exibição da ponteira Jaqueline, na noite desta segunda-feira (16), o Pinheiros devolveu o placar de 3 sets a 1 sobre Chapecó no segundo jogo da semifinal da Superliga B Feminina e garantiu a sobrevivência na série melhor de três. A partida disputada no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP), terminou com parciais de 25/21, 22/25, 25/19 e 25/21.
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O resultado força o jogo 3 entre as equipes, que será realizado novamente na capital paulista e vale o acesso à edição de 2026/2027 da Superliga A.
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Uma atuação do nível de uma bicampeã olímpica
No confronto que igualou a série de playoffs, Jaqueline Carvalho entrou em quadra como ponteira pela segunda vez desde o retorno ao voleibol. A atleta de 42 anos foi a segunda maior pontuadora do Pinheiros com 14 pontos, além de ter contribuído para o volume do jogo do time com defesas que exigiram habilidade e reflexo apurados.
Jaque atuou durante quase toda a fase classificatória da Superliga B como líbero, sendo escalada na função de origem apenas na 13ª e última rodada, contra o Brusque, no dia 13 de fevereiro. Na vitória por 3 sets a 0, a camisa oito deixou a quadra com dores na panturrilha direita, depois de uma aterrissagem pós-ataque no último set.
Após o diagnóstico de um estiramento na região, a bicampeã olímpica perdeu os primeiros compromissos do clube paulista pela fase de mata-mata, mas conseguiu se recuperar a tempo do momento mais decisivo da temporada.
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Próximo jogo de Jaque pelo Pinheiros na Superliga B
Pinheiros e Chapecó se enfrentam pelo jogo 3 da semifinal da Superliga B Feminina na próxima segunda-feira (23), às 18h30, no Ginásio Henrique Villaboim. A partida vale vaga na divisão de elite do vôlei brasileiro e terá transmissão do SporTV 2.
Quem vencer, enfrenta Brusque ou Ceará pelo título da Superliga B 2025/2026. Nesta segunda (16), a equipe catarinense saiu na frente na série eliminatória com uma vitória no tie-break.
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