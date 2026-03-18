Bia Haddad admite mentalidade passiva eliminação: "Preciso melhorar"

Bia Haddad Maia, atual número 69°, atravessa um dos momentos mais delicados de sua trajetória no tênis profissional. A brasileira foi eliminada logo na primeira rodada do WTA 1000 de Miami na última terça-feira (17) ao cair diante da turca Zeynep Sonmez (83ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Com o resultado, Bia acumula sua oitava derrota consecutiva em estreias, somando apenas uma vitória em toda a temporada de 2026.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca disputará torneio de saibro em Munique; confira calendário do atleta

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Após a partida, em entrevista à ESPN, a número 1 do Brasil admitiu que o fator emocional tem sido o maior obstáculo nas últimas semanas.

— Achei que minha mentalidade ficou muito passiva e, com isso, o primeiro saque acabou comprometido. Não foi só o saque; pela postura mental, acabei me mexendo mal em quadra também. Enfim, sigo buscando melhorar as sensações, fazer coisas boas e evoluir no meu tênis. Meu comprometimento era esse. Agora é aprender com o que aconteceu para tentar melhorar já na próxima semana — desabafou a tenista.

Bia Haddad perde e é eliminada do Masters 1000 de Miami (Foto: Reprodução X)

Meligeni comenta situação de Bia

Fernando Meligeni, ex-top 25 do mundo e semifinalista de Roland Garros, publicou um vídeo em suas redes sociais analisando a crise de Bia Haddad. O ex-atleta ressaltou que a ausência de um técnico fixo pode estar acentuando as dificuldades enfrentadas pela brasileira dentro e fora de quadra.

continua após a publicidade

— Parece que estamos vivendo um momento de muita repetição. Olhar o jogo da Bia hoje é ver uma atleta completamente sem padrão, o que é preocupante e sem brilho. Em nenhum momento vimos aquela Bia que chegou ao top 10 do mundo. Quem já esteve lá dentro sabe o quão dura é essa fase. Ela precisa de uma liderança positiva, alegre e leve. Precisa voltar a sorrir, a curtir. Por alguns momentos, infelizmente, parece que ela não está sentindo prazer em estar dentro de uma quadra de tênis — comentou Fernando.