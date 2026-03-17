COB anuncia programa de capacitação de mulheres na gestão esportiva

Com o objetivo de estimular a representatividade feminina no cenário esportivo, o Comitê Olímpico do Brasil anunciou, nesta terça-feira (17), a criação de um programa de mentoria voltado para a formação de gestoras especializadas no ramo. O projeto está em fase de ajustes e será implementado de forma gradual, inicialmente para grupos pequenos de 12 a 13 mulheres.

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A novidade foi revelada pela vice-presidente do COB e medalhista de bronze no pentatlo moderno em Londres 2012, Yane Marques, durante o III Fórum Mulher no Esporte, em Brasília (DF).

No painel de abertura do evento, a dirigente comentou sobre a importância de reverter ou amenizar, através da medida, um quadro preocupante: das 38 confederações esportivas do país, somente três são presididas por mulheres (críquete, hóquei e flag football).

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— É uma realidade que nos provoca a buscar caminhos pra mudar. Nada vai acontecer senão dando oportunidade de capacitação, como eu sempre falo, de estarmos prontas.

O programa se adequa ao escopo do MIRA (Mentoria Individualizada, Reflexão e Ação), iniciativa criada pelo setor Mulher no Esporte, do COB, que começou focado no desenvolvimento profissional de treinadoras.

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— É um programa que me encantou desde o começo, tem um impacto muito rápido e efetivo. Tenho certeza que a gente tem mulheres dispostas, com possibilidade de apresentarem um trabalho legal — completou Yane, primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente da entidade máxima dos esportes olímpicos no Brasil.

III Fórum Mulher no Esporte

Yane Marques participa do painel de abertura do III Fórum Mulher no Esporte (Foto: Juliana Ávila/COB)

O evento realizado nesta terça-feira (17), na capital federal, reuniu lideranças nacionais e internacionais para discutir o protagonismo feminino e a promoção da equidade de gênero no Movimento Olímpico.

Estiveram presentes nomes como Fabi Alvim, bicampeã olímpica de vôlei; Annamarie Phelps, presidente do Secretariado do IWG (International Working Group on Women and Sports) no Reino Unido; Aline Silva, atleta de wrestling; Alicia Morea, presidente da Comissão das Mulheres no Esporte da Panam Sports; e José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei.