Após lesão, Carol Gattaz publica primeiro treino com bola de 2026

Neste domingo (4), Carol Gattaz, prata em Tóquio 2020, publicou um vídeo que animou os "vôlei fãs" que torcem pela sua volta às quadras. Em recuperação de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, a central do Praia Clube, no post, mostrou seu primeiro treino com bola de 2026.

O vídeo "convida" o telespectador a acompanhar os passos da atleta no dia. Ele mostra desde a saída de Gattaz de casa até as movimentações do treinamento, passando pela chegada ao ginásio, pelo processo de colocar o acessório de proteção no joelho e pelos alongamentos antes da sessão.

A lesão de Carol Gattaz

A experiente central de 44 anos, que atua pelo Praia Clube, sofreu uma lesão em 15 de março de 2025. Na ocasião, em partida contra Brusque pela Superliga 24/25, Gattaz caiu de mau jeito após um bloqueio. Na descida, o joelho esquerdo girou e a jogadora foi ao chão sentindo muita dor.

A expressão da atleta não foi à toa. Após ressonância, Gattaz teve o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo diagnosticado, além de problemas colaterais e no menisco. Em novembro, foi descoberto um edema ósseo, que adiou a volta da central à ação. No entanto, agora, se movimentando em quadra e em contato com a bola, o retorno da vice-campeã olímpica está cada vez mais perto.

