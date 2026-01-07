A volta do Sesc Flamengo à quadra contou com a mesma força do primeiro turno da Superliga Feminina. Nesta quarta-feira (7), a equipe rubro-negra dominou o Paulistano Barueri por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/15 e 25/15. A vitória, válida pela 12ª rodada da competição, garantiu vantagem na liderança sobre o Minas, que foi derrotado pelo Mackenzie.

A maior pontuadora da partida foi a ponteira Simone Lee. Dos 19 acertos da norte-americana, responsável por fechar os três sets, 16 foram de ataque e três de saque. Em sequência, destaca-se a central Lorena que contribuiu com 13 pontos, sendo cinco deles de bloqueio.

Entre as melhores em quadra, a oposta Tainara foi quem recebeu o troféu VivaVôlei. Após o jogo, a brasileira destacou o momento vivido pela equipe, que segue invicta na competição, e afirmou que busca uma "postura diferente" durante o returno da Superliga.

— Eu acho que o time está construindo uma história muito bonita, não só pela invencibilidade, mas por todos os momentos de dificuldade que a gente passou. Eu acho que eu terminei o turno muito mal, com uma confiança muito baixa. E o meu propósito para esse ano foi vir com uma postura diferente. Eu acho que quando eu jogo feliz, solta, sem muita preocupação, eu acho que as coisas fluem — disse Tainara.

Em destaque, Tainara comemora ponto com o Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Com o resultado, o Flamengo se destaca na liderança da Superliga Feminina, com 33 pontos. Do outro lado, o Barueri permanece na nona colcoação, com 12 pontos, e segue na busca pela recuperação no returno.

Outros resultados do dia na Superliga Feminina

Sorocaba 1 x 3 Bauru (18/25, 14/25, 25/23 e 23/25)

