Zebra na Superliga! Minas perde para 8° colocado

O Gerdau Minas foi surpreendido pelo Batavo Mackenzie, que venceu o clássico mineiro pelo returno da Superliga Feminina na última terça-feira (6). A vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/22 e 25/18, marcou a quarta vitória da equipe na competição, devolvendo a derrota na primeira rodada.

Os destaques individuais ficaram todos com o Mackenzie. A ponteira Gabiru foi a maior pontuadora do confronto com 15 acertos, seguida por Carla e Saraelen, ambas com 14, e Arianne, com 12. Após o jogo, a oposta Arianne Tolentino destacou o peso da preparação tática para o resultado.

— Nossa energia e obediência tática contaram muito. Teve um momento em que tudo que fazíamos dava certo, mas isso não é sorte, é fruto de muito trabalho. Analisamos o que aconteceu no primeiro turno, estudamos e recalculamos a rota. Vem muita coisa boa por aí, esse time merece — afirmou a jogadora.

Pelo Minas, a central Thaísa foi a principal pontuadora com 11 acertos, seguida por Julia Kudiess, com nove. O técnico Nicola Negro (ou o interino Lorenzo Pintus) lamentou o desempenho abaixo do esperado:

— O adversário mereceu vencer, foi melhor em quadra. Não é fácil jogar neste ginásio, ainda mais com alguns desfalques. Vamos trabalhar para entender onde erramos e voltar mais fortes — analisou o treinador.

Batavo Mackenzie vence Minas na Superliga (Foto: Reprodução Instagram)



Próximos jogos da Superliga

Nesta quarta-feira (7), o Renasce Sorocaba encara o Sesi Vôlei Bauru às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Sesi Sorocaba. Mais tarde, o Barueri enfrenta o Sesc RJ Flamengo, às 21h, no Ginásio José Corrêa. Ambas as partidas terão transmissão do Sportv 2 (canal fechado) e da VBTV (streaming).