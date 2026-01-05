Gabi Guimarães tem atuação de gala em virada do Conegliano na Liga Italiana

Gabi Guimarães começou 2026 com o mesmo alto nível que apresentou na temporada 2025, quando foi eleita a segunda melhor jogadora do mundo. E isso ficou evidente na virada do Conegliano sobre o Novara, clássico italiano que marcou a 18ª rodada da Liga Italiana de vôlei feminino 25/26. Na vitória por 3 sets a 1 (23/25, 25/13, 25/18 e 29/27), a capitã da Seleção Brasileira marcou 25 pontos.

Na partida, Gabi anotou 21 acertos de ataque, terminando o duelo com 48% de aproveitamento. Além disso, marcou três vezes em bloqueio e uma no saque. Outra jogadora que também brilhou no confronto foi a oposta sueca Isabelle Haak. A companheira da brasileira contribuiu com 24 pontos, em 50% de eficiência.

Com a vitória, o Conegliano, atual campeão italiano, se mantém na liderança do liga nacional. O time acumula 49 pontos, com apenas uma derrota em 18 jogos. Já o Novara, derrotado no confronto, é o quinto colocado. Em 19 jogos, a equipe perdeu 5. Assim, soma 39 pontos.

Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução / Instagram)

Gabi Guimarães pelo Conegliano

Gabi disputa a sua segunda temporada no Conegliano, da Itália. Em 2025, foi peça-chave da equipe na conquista da Champions League e da Copa da Itália. Na Supercopa da Itália e no Mundial de Clubes, o time ficou com o vice. A ponteira foi, inclusive, eleita MVP das finais da Liga Italiana.

