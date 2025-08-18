Mundial de vôlei triplica valor da premiação; saiba quantia

O Mundial de vôlei feminino começa nesta sexta-feira (22), na Tailândia, e a Federação Internacional (FIVB) triplicou o valor da premiação para os jogadores de destaque da competição, com os bônus individuais ultrapassando meio milhão de reais. Confira os valores!

continua após a publicidade

A seleção campeã leva US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões), o vice-campeão fatura US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões), e o terceiro lugar recebe US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão). Em comparação com a Liga das Nações (VNL), as quantias para o pódio são similares, com uma diferença apenas na medalha de bronze, que na VNL rende US$ 300 mil.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Premiação individual

Nos prêmios individuais, os valores na atual temporada ficaram maiores. O jogador mais valioso (MVP) do Mundial receberá US$ 100 mil (aproximadamente R$ 540 mil), enquanto os outros atletas escolhidos para a seleção do campeonato ganharão US$ 50 mil (R$ 270 mil). Na VNL, o MVP fatura US$ 30 mil (R$ 162 mil) e os membros do time ideal, US$ 10 mil (R$ 54 mil) cada.

continua após a publicidade

Gabi Guimarães e Julia Kudiess estão na Seleção Ideal da VNL Feminina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Quando estreia o Brasil no Mundial feminino?

A Seleção Brasileira feminina estreia contra a Grécia no dia 22 de agosto, às 9h (de Brasília), na Tailândia, pela primeira partida da fase de grupos do Mundial. Além das gregas, o Brasil enfrentará a França e Porto Rico no Grupo A. Os dois melhores times de cada grupo avançam para o mata-mata, onde se enfrentam nas oitavas de final.

Já o campeonato masculino começa em 12 de setembro e vai até o dia 28 do mesmo mês, nas Filipinas.