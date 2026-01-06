Pela Superliga, Maringá vence Fluminense pela primeira vez na história

Esta terça-feira (6) marcou um dia histórico na Superliga Feminina. Com uma ótima atuação e protagonizando uma recuperação impressionante no terceiro set, o Maringá venceu o Fluminense pela primeira vez na história, após dez duelos. A vitória foi por sets diretos, nas parciais 25/13, 25/21 e 27/25. O jogo, válido pela 12ª rodada da competição, aconteceu no Ginásio Municipal Chico Neto.

A levantadora Bruna Costa foi premiada com o troféu VivaVôlei. Já a maior pontuadora da partida foi a oposta Jaque. Dos 19 acertos da jogadora, essenciais para o triunfo do time de Maringá, 17 foram de ataque, um de bloqueio e um de saque.

Como foi o jogo válido pelo returno da Superliga?

O Maringá começou o jogo vendo o Fluminense abrir 4 a 2, mas não permitiu que o adversário espaçasse mais. A equipe da casa, sólida e forçando o saque, virou e construiu uma vantagem de três pontos, no 9 a 6. O Maringá manteve a eficiência nas viradas de bola e um bom volume de jogo, contra um Tricolor que ainda não havia se encontrado no jogo. Em ataque de Jaque na diagonal, o time venceu o primeiro set por 25 a 13.

O Fluminense voltou melhor na segunda parcial e abriu 6 a 2. No entanto, o Maringá reencontrou o ritmo inicial e deu contornos equilibrados à partida. Em passagem de Jaque no saque, a equipe abriu 19 a 15. O Tricolor demonstrou resistência, mas não foi suficiente, e o Maringá fechou o set em 25 a 21.

Maringá vence Fluminense no returno da Superliga 25/26 (Foto: Reprodução)

Precisando do resultado, o time visitante melhorou a atuação na terceira parcial. O Fluminense parecia ter vida tranquila quando abriu 17 a 9. No entanto, as tricolores viram o Maringá protagonizar uma reação eletrizante e chegarem ao empate no vigésimo ponto. Em uma reta final dramática e marcada por reviravoltas, a equipe da casa venceu o set por 27 a 25 e fechou o jogo em 3 sets a 0, marcando a primeira vitória do Maringá sobre o Fluminense na história da Superliga.

