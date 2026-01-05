menu hamburguer
CBV divulga datas e horários das quartas da Copa Brasil de vôlei

Em 2025, o Minas foi campeão do masculino, enquanto o Osasco garantiu a taça no feminino

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 05/01/2026
16:04
Minas vence Sesi Bauru na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
imagem cameraMinas vence Sesi Bauru na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou, nesta segunda-feira (5), as datas, os horários e as plataformas de transmissão das partidas da Copa Brasil masculina e feminina de 2026. A competição reúne as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga. Além do título, os campeões garantem vaga na Supercopa 2026 e no Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2027.

No feminino, as equipes classificadas são: Sesc-Flamengo, Barueri, Osasco, Fluminense, Gerdau Minas, Sancor Seguros, Dentil Praia Clube e Sesi Bauru. Já no masculino, a disputa contará com: Dentil Praia Clube, Suzano Vôlei, Itambé Minas, Goiás Esporte Clube, Vôlei Renata, Sesi Bauru, Sada Cruzeiro e Vedacit Vôlei Guarulhos.

A argentina Bianca Cugno foi a principal pontuadora do Osasco
A argentina Bianca Cugno foi a principal pontuadora do Osasco (Foto: Volleyball World)

Datas e horários da Copa Brasil Feminina

  • Sesc Flamengo x Barueri – 23 de janeiro (sexta-feira), às 18h30, no Ginásio do Tijuca - Sportv 2 e VBTV
  • Osasco x Fluminense – 23 de janeiro (sexta-feira), às 21h, no Ginásio José Liberatti - Sportv 2 e VBTV
  • Minas x Sancor Seguros – 24 de janeiro (sábado), às 18h30, na Arena Unibh - Sportv 2 e VBTV
  • Praia Clube x SESI- Bauru – 24 de janeiro (sábado), às 21h, no Ginásio UTC - Sportv 2 e VBTV

Datas e horários da Copa Brasil Masculina

  • Praia Clube x Suzano – 26 de janeiro (segunda-feira), às 20h, no UTC - Sportv 2 e VBTV
  • Campinas x Bauru – 27 de janeiro (terça-feira), às 18h30, no Taquaral - Sportv 2 e VBTV
  • Minas x Goiás – 28 de janeiro (quarta-feira), às 18h30, na Arena UniBH - Sportv 2 e VBTV
  • Cruzeiro x Guarulhos – 28 de janeiro (quarta-feira), às 20h, no Riachão - Sportv 2 e VBTV

