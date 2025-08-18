Central do Brasil é eleita melhor do Mundial de vôlei Sub-21; veja seleção

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou no último domingo (17) a seleção das melhores jogadoras do Mundial Sub-21, que teve a Itália como campeã. A central Luana Kuskowski foi a única representante do Brasil a figurar entre as atletas de destaque do campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo do torneio, Luana marcou 47 pontos, sendo 29 de ataque, 14 de bloqueio e quatro de saque. Seu melhor desempenho aconteceu nos jogos contra Argentina e Tailândia, quando anotou nove e oito pontos, respectivamente. Agora, a central retorna aos Estados Unidos, onde defenderá a Universidade de Oregon, na cidade de Eugene, pela liga universitária NCAA.

Luana Kuskowski em ação pela Seleção Brasileira no Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Além de Luana Kuskowski (BRA), a seleção do Mundial Sub-21 é composta por:

Levantadora: Chisato Hanaoka (JAP)

Chisato Hanaoka (JAP) Oposta: Merit Adigwe (ITA)

Merit Adigwe (ITA) Ponteiras: Teresa Maria Bosso (ITA) e Sae Omori (JAP)

Teresa Maria Bosso (ITA) e Sae Omori (JAP) Centrais: Dalila Marchesini (ITA) e Luana Kuskowski (BRA)

Dalila Marchesini (ITA) e Luana Kuskowski (BRA) Líbero: Ami Utizawa (JAP)

Mundial Sub-21 não tem premiação em dinheiro

O Mundial Sub-21 não possui premiação em dinheiro para as seleções que conquistam o pódio, entregando apenas troféu, medalhas e pontos para o ranking mundial.

continua após a publicidade

Essa realidade é bem diferente no campeonato adulto. Em comparação com a Liga das Nações (VNL), os valores do Mundial adulto são quase quatro vezes maiores. O campeão leva US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões), o vice-campeão fatura US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões), e o terceiro lugar recebe US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão).

Além disso, os prêmios individuais também são altos. O jogador mais valioso (MVP) receberá US$ 100 mil (aproximadamente R$ 540 mil), enquanto os outros atletas escolhidos para a seleção do campeonato ganharão US$ 50 mil (R$ 270 mil).