Jackie Silva se prepara para partida com Duda e Ana Patrícia; confira detalhes
A partida marca um encontro inédito entre gerações do vôlei de praia
No dia 21 de março, a Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), será palco de um encontro geracional histórico para o vôlei de praia. Jackie Silva e Sandra Pires, as primeiras mulheres brasileiras a medalharem em Olimpíadas (Atlanta 1996), jogarão com Duda e Ana Patrícia, as atuais campeãs olímpicas. Além disso, grandes duplas do voleibol nacional e internacional também estarão frente a frente no campeonato de exibição, que vai até o dia 22.
Apesar da aposentadoria do vôlei profissional, Jackie segue acompanhando de perto tanto a modalidade de praia quando a de quadra. Em novembro de 2025, disputou o Campeonato Brasileiro Master, em Saquarema. Agora, se prepara para dividir rallys com Duda e Ana Patrícia no Jogo de Ouro do "Areia Games", como é chamado o evento. De forma bem humorada, em entrevista exclusiva ao Lance!, Jackie sugeriu que as duplas fossem misturadas, favorecendo a união de gerações.
— Tem que quebrar essa dupla. A gente tem que misturar. Duda e Ana Patrícia são extraordinárias, é outro nível. Essa brincadeira vai ser importante para mostrar como o voleibol cresceu da minha época para a época delas. Depois de 28 anos, foram elas que ganharam a medalha de ouro de novo para o Brasil.
— Eu não sei jogar que não seja para ganhar. Jogo brincando, mas reconheço os meus limites. Mesmo assim, sou muito competitiva. Acho que tem que saber fazer jogo exibição, é uma coisa legal para quem está assistindo — completou Jackie.
O 'Areia Games'
No total, o Areia Games terá 14 jogos, entre os dias 21 e 22 de março. Destes, um será o Jogo de Ouro - entre Duda/Ana Patrícia e Jackie/Sandra - e os outros 13 farão parte do Desafio Brasil x Mundo. Além disso, haverá também clínicas esportivas e aulões. O campeonato, de entrada gratuita, terá transmissão ao vivo do Sportv.
Serão três duplas brasileiras e três duplas internacionais. As do Brasil são Duda e Ana Patrícia, Carol e Rebecca e Talita e Taiana. Já as do resto do mundo são Muller e Tillmann (Alemanha), Melissa e Brandie (Canadá) e Cannon e Kraft (Estados Unidos). Ao longo do torneio de exibição, haverá também rodízio entre as duplas e uma partida de quarteto.
Programação
Sábado (21/03)
- Jogo de Ouro
- Nove partidas de duplas
Domingo (22/03)
- Desafio Brasil x Mundo: Rodízio de duplas
- Desafio Brasil x Mundo: Partida de quarteto
- Desafio Brasil x Mundo: Bronze duplas
- Desafio Brasil x Mundo: Final duplas
