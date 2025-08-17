As atuais campeãs olímpicas de vôlei de praia Duda e Ana Patrícia ficaram com a medalha de bronze na etapa do Elite 16 de Montreal, no Canadá. A dupla venceu o time da Letônia, representados por Tina/Anastasija, por 2 a 0 - parciais de 21-14 e 21-16. O destaque na partida foi Duda com 14 pontos de ataque. Já Ana Patrícia, com seus 1,94m de altura, marcou três pontos de bloqueio durante o jogo.

Nas semifinais do torneio, a reedição da final das Olimpíadas de Paris 2024. O time comandado por Iago Hercowitz voltou a enfrentar Melissa/Brandie, do Canadá, porém não teve a mesma sorte do que nas areias francesas. Irreconhecíveis, Duda e Ana Patrícia foram superadas. No primeiro set, Melissa/Brandie venceu as brasileiras por 21-11. Já no segundo, as brasileiras esboçaram uma reação mas ainda assim acabaram sendo superadas por 22-20.

O Brasil também foi representado por Carol Solberg e Rebecca, que foram eliminadas da competição nas quartas de final, por Müller e Tillmann, da Alemanha, por 2 a 0 - parciais 21-18 e 21-14. O mesmo aconteceu com Thamela e Victoria, que não tiveram um bom desempenho diante das irmãs austríacas Dorina e Ronja Klinger. Melhor pra Áustria que venceu o jogo por 2 a 0 (21-18 e 21-14).

Já no masculino, a única dupla brasileira que participou da competição foi Evandro e Artur Lanci. Porém, não conseguiu passar da fase de grupos.

Os campeões, no masculino, foram os noruegueses Mol e Sorum, que venceram a dupla sueca Hölting Nilson e Anderson por 2 a 0 (21-19 e 21-13).

Quem ficou com a medalha de ouro no feminino, são as atuais vice-campeãs olímpicas Melissa Humanas-Paredes e Brandie Wilkerson. Elas não tomaram conhecimento de Müller/Tillmann, da Alemanha, e derrotaram as adversárias por 2x0. Parciais de 21x15 e 22x20.

A próxima etapa do Elite 16 de vôlei de praia acontece em Hamburgo, na Alemanha, a partir do dia 27 deste mês.

Classificação final do Elite 16 (Vôlei de Praia)

Feminino

1ºlugar: Melissa/Brandie (CAN)

2ºlugar: Müller/Tillmann (ALE)

3ºlugar: Duda/Ana Patrícia (BRA)

Masculino

1ºlugar: Mol/Sorum (NOR)

2ºlugar: Hölting Nilson/Anderson (SUE)

3ºlugar: Perusic/Schweiner (CZE)

