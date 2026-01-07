Jogadora de vôlei leva multa de R$50mil após agredir companheira
A jogadora agrediu a colega mesmo após vencer a partida
A central turca Zeynep Sude Demirel foi multada em 400.000 liras turcas, algo em torno de R$50 mil reais após agredir sua companheira de equipe no Besiktas no final do ano passado. As informações foram divulgadas pela mídia local apenas agora, vindo à tona no primeiro fim de semana de 2026.
A agressão ocorreu durante a partida entre Besiktas e Aydin, válida pela rodada de abertura do Campeonato Turco de vôlei feminino, no dia 18 de dezembro. A central deu um tapa na mão e um empurrão nas costas da russa Margarita Kurilo, enquanto o elenco se cumprimentava após o encerramento do jogo. Após o contato, Demirel ainda foi flagrada falando com a colega em tom de cobrança.
Apesar do desentendimento entre as jogadoras, o Besiktas venceu a partida por 3 sets a 2. Apesar disso, a equipe ocupa a nona posição no campeonato local, com cinco vitórias e nove derrotas.
Ana Cristina volta a ser titular em equipe turca
A ponteira da Seleção Brasileira, Ana Cristina, voltou à titularidade no Fenerbahçe após cinco meses de recuperação de uma lesão no menisco medial. A jogadora recebeu a oportunidade após o desfalque da titular russa Arina Fedorovtseva.
A brasileira anotou 12 pontos na partida, registrando um aproveitamento de 73% no ataque, além de somar um ponto de bloqueio.
