Vôlei: Clube europeu oficializa saída de brasileira medalhista olímpica

VakifBank anunciou o fim do contrato com a oposta Lorenne

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes
Dia 19/01/2026
21:20
Atualizado há 1 minutos
VakifBank, time turco (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraVakifBank, time turco (Foto: Reprodução/ Instagram)
Nesta segunda-feira (19), o VakifBank, tradicional clube turco de vôlei, anunciou a saída da oposta Lorenne. A confirmação foi feita um dia após a quebra da invencibilidade do time no campeonato nacional.

Lorenne, de 30 anos, chegou ao VakifBank em agosto do ano passado, após se recuperar de lesões na panturrilha e no tornozelo. No entanto, ao logo do tempo, a mineira não teve muito espaço no time turco, que tem a grande jogadora Boskovic como titular. Isso ficou ainda mais evidente na semana passada, quando a equipe anunciou a contratação de Malual como reserva direta na posição.

O anúncio da saída de Lorenne foi feito pelo clube através das redes sociais:

Tradução: "Estamos nos despedindo de Lorenne Teixeira, que se juntou a nós no início da temporada. Agradecemos suas contribuições para a família VakıfBank e desejamos sucesso em sua carreira."

Na publicação, Lorenne deixou seu comentário: "Obrigada por tudo. Continuarei te apoiando."

A trajetória de Lorenne

O ponto alto da carreira de Lorenne se deu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando conquistou a medalha de bronze com a Seleção Brasileira. Por clubes, defendeu alguns no Brasil, como Osasco, Barueri e Sesi Bauru, seu último time no país. No exterior, jogou na liga dos Estados Unidos e, agora, se despede do turco VakıfBank.

Lorenne pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / Volleyball World)
Lorenne pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / Volleyball World)

