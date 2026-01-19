O vôlei brasileiro segue valorizado. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou a inclusão da Piracanjuba ProForce como patrocinadora oficial da modalidade no país para a temporada de 2026. A marca é a linha de nutrição esportiva da empresa, focada em produtos proteicos como bebidas prontas e suplementos em pó.

A empresa terá visibilidade em competições das seleções brasileiras de vôlei de quadra e de praia, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e na Copa Brasil. Sem contar os treinamentos realizados no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ).

Início e declarações

De acordo com o comunicado oficial, a parceria começa em fevereiro, na primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Navegantes (SC). A logomarca terá presença nas arenas e ativações junto ao público.

- A chegada da Piracanjuba ProForce como patrocinador oficial da CBV mostra a força do voleibol brasileiro. Ficamos muito felizes com essa parceria com uma marca que é referência dentro do seu segmento - afirmou Henrique Netto, diretor de marketing e novos negócios da entidade. E concluiu:

- Será positivo ter a empresa ao nosso lado nas quadras e praias do Brasil. Temos um espaço grande para ativações e visibilidade dos nossos parceiros. Esse é só o início de uma parceria que tem tudo para ser duradora.

Lisiane Campos, diretora de marketing do Grupo Piracanjuba, também celebrou o acerto:

- O vôlei tem um papel único de aproximar pessoas, reunir famílias e criar conexões que vão muito além das quadras. Piracanjuba ProForce compartilha desse princípio ao estar presente no dia a dia de quem busca uma alimentação mais equilibrada, com aporte de proteínas e escolhas mais saudáveis - explicou a dirigente, que completou:

- Ao apoiar o vôlei e outras modalidades, queremos incentivar um estilo de vida ativo, acessível e inspirador. Estar ao lado das seleções brasileiras de quadra e praia e das principais competições do país reforça nosso compromisso com o esporte como agente de transformação, inspiração e desenvolvimento.