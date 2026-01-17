O mundo do MMA sonha com o confronto entre Islam Makhachev e Ilia Topuria, mas a concretização dessa superluta esbarra em um obstáculo. O russo, atual campeão dos meio-médios (até 77kg), impôs uma condição para enfrentar o georgiano, recente algoz de Charles do Bronx na divisão dos leves. Em entrevista à imprensa russa, foi claro: ele não voltará à categoria de baixo (até 70kg), exigindo que o rival suba de peso se quiser o duelo.

Makhachev, que dominou a divisão até 70kg antes de abdicar do título para buscar o segundo cinturão, afirmou ao portal Match TV que seu ciclo no peso antigo está encerrado. Para ele, descer novamente não faz sentido esportivo.

— Estou aberto (a enfrentar Topuria), sem problemas. Mas não vou descer mais. Por que eu voltaria? Eu tinha o cinturão dos leves, ninguém me venceu lá. Eu apenas abri mão e subi. Voltar pelo quê? Pelo cinturão? Isso não é interessante para mim. Definitivamente, não vou descer — explicou o campeão.

Para viabilizar a luta, Makhachev convidou Topuria a se testar nos 77kg. Segundo o russo, a transição seria vantajosa para o "El Matador", que não colocaria seu próprio reinado em risco.

— Se ele quiser subir, seja bem-vindo. Sim, ele pode, porque ele não tem nada a perder subindo de categoria. Se perder, volta para os leves e defende o título por lá — argumentou Islam.

Islam ganhou títulos do UFC em duas divisões. (Foto: Reprodução Instagram islam_makhachev)

O clima entre os dois esquentou após a dança das cadeiras no ranking peso-por-peso (que elege o melhor lutador independentemente da categoria). Topuria chegou a assumir a liderança da lista após nocautear o brasileiro Charles do Bronx e unificar o título dos leves. No entanto, a soberania durou pouco: Makhachev recuperou o posto de número 1 do mundo ao atropelar Jack Della Maddalena e conquistar o cinturão dos meio-médios.

