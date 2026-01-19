Brasil conquista Sul-Americano de Vôlei Sub-17 e garante vaga no Mundial

A Seleção Brasileira masculina de vôlei sub-17 conquistou, no último domingo (18), o título do Sul-Americano da categoria. O título foi confirmado, de maneira invicta, após vitória sobre a Argentina por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 22/25, 25/23 e 25/19. O torneio foi disputado em Comodoro Rivadavia, na Argentina.

Até o clássico valendo o título contra os anfitriões, o Brasil não havia perdido um set sequer no Sul-Americano, que foi disputado em formato "todos contra todos". A Argentina também chegou invicta à decisão.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Marcelo Zenni garantiu a vaga para o Mundial Sub-17, que será disputado este ano, no Catar. Além do Brasil, a finalista Argentina e a terceira colocada Venezuela também se classificaram para a competição.

O central Lucas Abreu, da seleção brasileira, foi o maior pontuador da final, com 16 pontos. A equipe ainda teve outros destaques na seleção do campeonato: o levantador Pedro Berlitz, os centrais Lucas Abreu e Lucas Dultra e o atacante Lucca Perazzo, eleito o MVP.

— Estou muito feliz com esse resultado e pela classificação para o Mundial. Toda a equipe está de parabéns pelo trabalho duro e a dedicação. Vamos com tudo para o Mundial - disse o levantador Pedro.

Brasil chegou invicto à decisão do Sul-Americano Sub-17 (Foto: Divulgação/ CSV)

Veja a campanha do Brasil no Sul-Americano Sub-17

1ª rodada – Brasil 3 x 0 Peru (25/11, 25/17 e 25/12)

2ª rodada – Brasil 3 x 0 Venezuela (25/22, 25/21 e 25/13)

3ª rodada – Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/10 e 25/10)

4ª rodada – Brasil 3 x 1 Argentina (25/17, 22/25, 25/23 e 25/19)



