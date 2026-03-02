Tijuca chega à marca de 10 toneladas de alimentos doados na Superliga

A primeira participação do Tijuca na elite do voleibol nacional marca também um gesto de solidariedade protagonizado pelo clube. Ao invés de cobrar valor pelos ingressos de seus jogos, no Tijuca Tênis Clube, a entrada dos torcedores é mediada por uma doação de 2kg de alimentos não perecíveis. E a onda de solidariedade tem dado certo: a equipe atingiu a marca de 10 toneladas doadas.

continua após a publicidade

➡️ Confira as novas regras do vôlei que serão testadas pela FIVB em 2026

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O patamar foi alcançado após a a partida disputada contra o Minas, no dia 6 de fevereiro. As doações são direcionadas a comunidades próximas ao Tijuca, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Salgueiro, Indiana, Formiga e Borel são algumas delas. Para Gilberto Júnior, gestor de Esportes Olímpicos do clube, a sensação é de dever cumprido.

— Foi uma decisão que deu muito certo. É um motivo de muito orgulho e de muita satisfação para a gente entender que através do esporte a gente pode também fazer um trabalho social e ajudar pessoas que, em algum momento, passam fome e têm uma necessidade maior.

continua após a publicidade

Dentro de quadra, o Tijuca briga contra o rebaixamento na Superliga. O time é o atual penúltimo colocado da tabela. Mas para além disso, a campanha inédita da equipe na elite do voleibol nacional é marcada pelo envolvimento da comunidade, da união da torcida e, claro, pelo trabalho social de cada jogo.

— O impacto do esporte não é só o desempenho esportivo, mas também o entretenimento, envolver as pessoas, levar um time para elas torcerem. Hoje, o bairro da Tijuca tem um time para torcer. As pessoas vêm até de outros lugares para acompanhar a gente e, nesses momentos, o esporte demonstra o quão grande ele é — completou Gilberto.

continua após a publicidade

Tijuca em jogo válido pela Superliga (Foto: Thiago Mendes)

Além disso, o Tijuca faz um trabalho voltado ao cuidado de animais domésticos. Nesta quinta-feira (5), para a partida contra o Mackenzie, o ingresso solidário não será alimento, e, sim, 1kg de ração, no mínimo. Os torcedores que doarem 5kg ou mais concorrerão a uma blusa oficial do time. Para incentivar a solidariedade, os cachorros do abrigo "Toda Vida Importa" estarão presentes no ginásio a partir de uma hora antes do início do confronto.

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável