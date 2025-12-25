Vídeo xenofóbico de time polonês de vôlei gera revolta no Brasil

Se, dentro de quadra, os jogadores do Zawiercie, da Polônia, mostraram muito potencial e conquistaram o bronze do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, em Belém, fora dela a equipe pisou (forte) na bola. Ou melhor, deu vexame. Nesta semana, foi publicado um vídeo xenofóbico, repleto de preconceitos, no qual os atletas, na cobertura do hotel, no Pará, liderados pelo central Mateusz Bieniek, fazem alusão à violência no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Perugia é campeão do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei

➡️Do Bauru ao Verona: o ano de afirmação global de Darlan Souza

Campeão mundial em 2018 e prata nas Olimpíadas de Paris, ano passado, pela seleção polonesa, Bieniek aparece dublando a música "It's Beginning To Look a Lot Like Christmas", do cantor americano Michael Bublé. Ao fundo, seu companheiros de equipe, muitos deles com os rostos cobertos, simulam ser bandidos.

➡️FIA endurece regulamento da Fórmula 1 para evitar brechas em 2026

Após a péssima repercussão, a 'estrela' do clipe apagou o vídeo xenofóbico, com uma mensagem de desculpas, em inglês e português.

Muitos internautas brasileiros foram ao Instagram do atleta polonês criticar sua postura com a publicação do vídeo. Uma das críticas veio do perfil do Vôlei Suzano, que escreveu:



- Que triste o post! Lamentável.

continua após a publicidade

Outro internauta escreveu:



'Perdeu total o respeito'.

'Respeite o Brasil' foi outro comentário.



Bieniek pede desculpas

Abaixo, o pedido de desculpas de Bieniek, escrito em português:

Gostaríamos de esclarecer a intenção por trás do vídeo que gravamos com nossos amigos. Ele foi feito exclusivamente com o objetivo de humor e em nenhum momento teve a intenção de ser xenofóbico ou desrespeitoso.

Se o vídeo foi interpretado de outra forma e acabou ofendendo ou causando desconforto a alguém, pedimos sinceras desculpas. Essa nunca foi a nossa intenção.

continua após a publicidade

Sentimo-nos muito bem no Brasil e, mais uma vez, foi uma experiência incrível. Fomos muito bem recebidos, e o torneio foi excelente e muito bem organizado, como sempre.

Pedimos novamente desculpas a todos os torcedores que possam ter se sentido ofendidos. Agradecemos de coração o apoio e a paixão dos fãs brasileiros.

Desejamos a todos um Feliz Natal e tudo de melhor.

Time polonês derrotou o Campinas no Mundial

No domingo, o time polonês conquistou o bronze, ao derrotar, por 3 sets a 0, o Vôlei Renata/Campinas. Na véspera, na semifinal, o Zawiercie perdeu para o japonês Osaka, que ficou com o vice, derrotado pelo tricampeão Perugia, da Itália.