Marque na agenda! A Seleção Brasileira Feminina volta as atenções para a Liga das Nações de Vôlei (VNL) a partir de junho deste ano. Com o calendário fechado, a equipe conhece os dias, horários e adversários para a fase classificatória. Assim como em 2025, a temporada terá início no Brasil – dessa vez, em Brasília.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A capital federal receberá duas semanas de jogos que vão representar a primeira semana das rodadas de competições. Além do Brasil, outras cinco seleções participarão da etapa em Brasília, conforme divulgação: Turquia, Itália, República Dominicana, Holanda e Bulgária.

Confira agenda detalhada da Seleção na VNL

Semana 1: Brasil

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV

Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

Semana 3: Japão

Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV

A FIVB divulgou já divulgou o calendário oficial da VNL de 2026. A grande surpresa é o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro sediou a competição. A final do torneio acontecerá em Macau, China, nos dias 22 a 26 de julho. ➡️ Confira calendário completo da VNL 2026

continua após a publicidade

➡️ Maior pontuadora da Superliga renova contrato com o Sesc RJ Flamengo

Seleção feminina brasileira de vôlei (Foto: Volleyball World)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial