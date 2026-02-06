menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Seleção Brasileira Feminina tem calendário detalhado definido para a VNL

Brasil começa temporada do torneio entre seleções em casa, com etapa em Brasília

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/02/2026
11:50
Brasil-Japão-Seleção-Brasileira-Vôlei-VNL
imagem cameraBrasil em jogo válido pela terceira etapa da VNL (Foto: Divulgação/Volleyball Wolrd)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Marque na agenda! A Seleção Brasileira Feminina volta as atenções para a Liga das Nações de Vôlei (VNL) a partir de junho deste ano. Com o calendário fechado, a equipe conhece os dias, horários e adversários para a fase classificatória. Assim como em 2025, a temporada terá início no Brasil – dessa vez, em Brasília.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A capital federal receberá duas semanas de jogos que vão representar a primeira semana das rodadas de competições. Além do Brasil, outras cinco seleções participarão da etapa em Brasília, conforme divulgação: Turquia, Itália, República Dominicana, Holanda e Bulgária.

Confira agenda detalhada da Seleção na VNL

Semana 1: Brasil

  1. Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV
  2. Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV
  3. Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV
  4. Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

  • Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV
  • Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
  • Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV
  • Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

Semana 3: Japão

  1. Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV
  2. Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV
  3. Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV
  4. Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV

FIVB divulgou já divulgou o calendário oficial da VNL de 2026. A grande surpresa é o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro sediou a competição. A final do torneio acontecerá em Macau, China, nos dias 22 a 26 de julho. ➡️ Confira calendário completo da VNL 2026

continua após a publicidade

➡️ Maior pontuadora da Superliga renova contrato com o Sesc RJ Flamengo

Seleção feminina brasileira de vôlei
Seleção feminina brasileira de vôlei (Foto: Volleyball World)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias