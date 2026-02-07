Destaque da Superliga, Júlia Kudiess exalta empenho coletivo do Minas

Júlia Kudiess segue se mostrando um destaque absoluto da Superliga Feminina 25/26 e, nesta sexta-feira (6), em vitória do Minas sobre o Tijuca, não foi diferente. A central teve uma atuação essencial para o resultado positivo do time visitante e foi premiada com o Troféu VivaVôlei.

continua após a publicidade

➡️ Revelada pelo clube, Thaísa recebe homenagem do Tijuca em partida da Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No confronto, a "paredão" Kudiess marcou 9 pontos, sendo cinco de ataque e quatro de bloqueio. Os números ajudam a central a se destacar nas estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A jogadora lidera o ranking de ataque - eficiência em relação ao número total de ataques -, pontos de bloqueio e bloqueio mais eficiente.

Apesar da ótima atuação individual, Kudiess deixa claro que o foco é no desempenho coletivo do Minas, como afirmou em entrevista ao Lance! após o fim da partida contra o Tijuca, no Tijuca Tênis Clube.

continua após a publicidade

— Claro que me preocupo um pouco com meu desempenho individual, sempre quero evoluir muitos pontos. Mas isso é um pensamento de toda a equipe. O time inteiro está empenhado para desempenhar cada vez mais e isso faz com que a gente tenha resultados tão positivos.

Júlia Kudiess em vitória do Minas sobre o Tijuca no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)

O Minas é o segundo colocado da Superliga Feminina, com 41 pontos, cinco a menos que o líder Sesc RJ Flamengo, que tem uma partida a mais.

➡️ Fora de casa e sem sustos, Minas supera Tijuca pela Superliga Feminina

Próximo compromisso do Minas na Superliga Feminina

Em busca de manter o ótimo momento, a equipe mineira volta à quadra nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília). O duelo é contra o Brasília.

continua após a publicidade

➡️ Thaísa reencontra Tijuca, clube que a revelou, pela primeira vez no Rio de Janeiro

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.