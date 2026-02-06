Fora de casa e sem sustos, Minas supera Tijuca pela Superliga Feminina

Na noite desta sexta-feira (6), no Ginásio do Tijuca, o Minas superou o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 0 em partida válida pela 16ª rodada da Superliga Feminina, a quinta do returno. A partida se desenrolou de forma tranquila para as visitantes, que fecharam as parciais em 18/25, 15/25 e 14/25.

O Tijuca segue sem poder contar com a titular Ivna, que sofreu uma luxação no ombro direito na vitória por 3 sets a 2 sobre o Maringá, em 16 de janeiro. A oposta retirou a tipoia nesta quarta-feira (4) e segue em trabalho de fisioterapia. No seu lugar, joga Vivian.

Como foi o jogo?

O Minas deu o pontapé inicial no jogo com o saque, mas foi o Tijuca que abriu 2 a 0, após ponto de bloqueio em Thaísa, que animou os torcedores. No entanto, a vantagem não durou muito e logo virou para o lado contrário. Com ataques agressivos para baixo e uma sólida organização defensiva, o Minas chegou ao 10 a 6, forçando Matheus Bieler a parar o jogo pela primeira vez. A equipe tijucana tentou resistir com Ariele e Rebeca na rede, mas não conseguiu conter a boa atuação mineira, apesar de alguns erros de saque, principalmente. Assim, o Minas administrou a vantagem e venceu a primeira parcial por 25 a 18, após ataque da oposta Mariia.

No segundo set, logo no início, um rally com direito a bola salva com o pé pela equipe tijucana agitou os torcedores, mas o ponto, definido após desafio, foi do Minas, que abriu 5 a 2, em ataque "de China" da Julia Kudiess. A equipe mineira abriu 8 a 3, em momento de desconcentração do adversário, e Matheus Bieler pediu tempo técnico. Apesar da melhora após a pausa, inclusive na marcação de bloqueio, o jogo do Minas continuou se sobressaindo, e a equipe chegou a ter 20 a 9, após ponto de Johnson no bloqueio simples. No reta final da parcial, o técnico Lorenzo Pintus rodou o elenco mineiro, colocando jogadoras reservas como Pri Daroit. Mesmo assim, o ritmo foi mantido e as visitantes levaram o segundo set por 25 a 15, em saque para fora tijucano.

Minas x Tijuca no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação/ TTC)

O terceiro set começou nervoso, com as equipes e se desentendendo quanto à rotação do rodízio tijucano. Um rally de defesas aguerridas terminou com ponto do Minas, que abriu 4 a 1. Após isso, a equipe visitante ampliou ainda mais a vantagem, como se tornou comum nas outras parciais. Assim, o time chegou a ter 11 a 4, mesmo que tenha abaixado o ritmo da partida. Sem sofrer ameaças, a equipe mineira seguiu na frente e venceu por 25 a 14, fechando a partida em 3 sets a 0 e cravando sua quarta vitória consecutiva na Superliga Feminina.

Próximos compromissos das equipes na Superliga Feminina

O Minas volta à quadra nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília). O duelo é contra o Minas. Já o Tijuca mede forças com o Sesi Bauru no mesmo dia, mas às 21h30 (de Brasília).

