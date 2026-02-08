Conegliano de Gabi Guimarães vence clássico após set épico de 48 minutos

O clássico do vôlei feminino entre Conegliano e Scandicci, válido pelo Campeonato Italiano, deixou os nervos do "vôleifã" à flor da pele neste domingo (8). A equipe da brasileira Gabi Guimarães, que lidera a competição, venceu por 3 a 0 após uma batalha épica no primeiro set, que durou 48 minutos e terminou com vitória do Conegliano por impressionantes 43 a 41.

A reedição da final do Mundial de Clubes, disputado em dezembro, no Brasil, prometia um duelo de alto nível, colocando frente a frente duas equipes recheadas de estrelas. Mas, o que se viu durante os 48 minutos de primeiro set, excedeu qualquer expectativa.

De um lado, Antropova liderou o ataque do Scnadicci, com 14 pontos. De outro, Isabelle Haak pressionava pelo Conegliano, com 12 acertos no ataque. Foi da sueca o ponto que decretou a vitória da equipe por 43 a 41. O Conegliano ainda contou com a segurança da brasileira Gabi Guimarães na recepção para manter o alto volume de jogo.

A partir daí, o Conegliano passou a dominar as ações da partida e venceu as parciais seguintes por 25/22 e 25/20. Haak terminou como a principal pontuadora da partida, com 27 pontos, seguida de perto por Antropova, com 24. Gabi contribuiu com 11 pontos.

Isabelle Haak foi a principal pontuadora do jogo (Foto: Divulgação/ Scandicci)

Conegliano levou a melhor na Copa Itália

No final de janeiro, o clássico entre Conegliano e Scandicci definiu o título da Copa Itália de vôlei, e quem levou a melhor foi o time de Gabi Guimarães. Na ocasião, a equipe venceu por 3 sets a 0 (31/29, 26/24 e 27/25), e a ponteira brasileira foi eleita a MVP da competição

