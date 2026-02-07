FIVB divulga programação completa da VNL 2026 com estreia do Brasil em Brasília; veja

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) revelou o calendário completo da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. As seleções brasileiras começarão suas campanhas em Brasília, com o time feminino enfrentando a Holanda em 3 de junho e a seleção masculina estreando no dia 10 contra o Irã. Ambos os jogos estão marcados para às 20h (de Brasília).

A oitava edição da VNL será disputada por 18 equipes em cada naipe, com jogos espalhados por 17 cidades em cinco continentes. Na capital federal, o Ginásio Nilson Nelson sediará os primeiros quatro confrontos de cada time brasileiro antes de seguirem para as etapas internacionais.

Primeiros desafios na capital

A seleção feminina, atual vice-líder do ranking mundial, terá uma semana inaugural intensa. Além da Holanda, suas adversárias em Brasília serão República Dominicana, Bulgária e Itália. O duelo contra as italianas é aguardado com expectativa, pois a equipe europeia venceu o Brasil por 3 sets a 1 na final da edição anterior, em um reencontro com gosto de revanche.

Após o confronto inicial com o Irã, o time masculino enfrentará Bélgica, Sérvia e Argentina ainda na primeira fase, em Brasília. Destaque para a segunda etapa, na Eslovênia, onde o Brasil terá pela frente os donos da casa, equipe que foi superada por 3 a 1 na disputa pelo bronze da VNL 2025.

Rumo ao título inédito

Em busca do inédito título da VNL feminina, o Brasil, maior campeão do Grand Prix (torneio antecessor) com 12 troféus, seguirá de Brasília para Ancara (Turquia) e Kansai (Japão). Nesta última etapa, as brasileiras terão pela frente equipes fortes como Japão, Polônia e Estados Unidos. Na fase intermediária, o time ainda enfrenta a China, sexta colocada no ranking.

Já a seleção masculina disputará suas partidas seguintes em Ljubljana (Eslovênia) e Chicago (Estados Unidos). A terceira e última semana da fase classificatória, em solo norte-americano, será crucial, com embates contra França, Polônia, China e a equipe anfitriã. A Polônia, adversária nessa etapa e líder do ranking, busca o bicampeonato, após a conquista em 2021.

Seleção brasileira na final da VNL feminina (Foto: Volleyball World)

Finais na Ásia

As decisões da VNL 2026 serão realizadas na China. A final feminina ocorrerá em Macau, de 22 a 26 de julho, enquanto a masculina será disputada em Ningbo, de 29 de julho a 2 de agosto.

Confira a programação completa da fase classificatória da VNL (horários de Brasília):

Seleção Feminina

Data Horário Jogo Local SEMANA 1 - Brasília, Brasil 03/06 20h Brasil x Holanda Ginásio Nilson Nelson 04/06 20h Brasil x República Dominicana Ginásio Nilson Nelson 06/06 11h Brasil x Bulgária Ginásio Nilson Nelson 07/06 14h30 Brasil x Itália Ginásio Nilson Nelson SEMANA 2 - Ankara, Turquia 17/06 10h Brasil x França 18/06 10h Brasil x Bélgica 20/06 10h Brasil x China 21/06 10h Brasil x Alemanha SEMANA 3 - Kansai, Japão 08/07 7h20 Brasil x Japão 10/07 7h20 Brasil x Polônia 11/07 3h30 Brasil x Tailândia 12/07 0h Brasil x Estados Unidos

Seleção Masculina

Data Horário Jogo Local SEMANA 1 - Brasília, Brasil 10/06 20h Brasil x Irã Ginásio Nilson Nelson 11/06 20h Brasil x Bélgica Ginásio Nilson Nelson 13/06 11h Brasil x Sérvia Ginásio Nilson Nelson 14/06 18h Brasil x Argentina Ginásio Nilson Nelson SEMANA 2 - Ljubljana, Eslovênia 24/06 11h30 Brasil x Ucrânia 26/06 15h Brasil x Itália 27/06 15h30 Brasil x Eslovênia 28/06 11h30 Brasil x Canadá SEMANA 3 - Chicago, Estados Unidos 15/07 18h Brasil x França 16/07 22h Brasil x Estados Unidos 17/07 22h Brasil x Polônia 19/07 14h Brasil x China

Brasil e Eslovênia se enfrentaram pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

