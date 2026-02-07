menu hamburguer
Vôlei

FIVB divulga programação completa da VNL 2026 com estreia do Brasil em Brasília; veja

A Seleção feminina do Brasil irá em busca do título inédito na VNL

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/02/2026
11:39
Brasil voltou à semifinal da VNL após três edições
imagem cameraBrasil na semifinal da VNL 2025 (Foto: Volleyball World)
A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) revelou o calendário completo da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. As seleções brasileiras começarão suas campanhas em Brasília, com o time feminino enfrentando a Holanda em 3 de junho e a seleção masculina estreando no dia 10 contra o Irã. Ambos os jogos estão marcados para às 20h (de Brasília).

A oitava edição da VNL será disputada por 18 equipes em cada naipe, com jogos espalhados por 17 cidades em cinco continentes. Na capital federal, o Ginásio Nilson Nelson sediará os primeiros quatro confrontos de cada time brasileiro antes de seguirem para as etapas internacionais.

Primeiros desafios na capital

A seleção feminina, atual vice-líder do ranking mundial, terá uma semana inaugural intensa. Além da Holanda, suas adversárias em Brasília serão República Dominicana, Bulgária e Itália. O duelo contra as italianas é aguardado com expectativa, pois a equipe europeia venceu o Brasil por 3 sets a 1 na final da edição anterior, em um reencontro com gosto de revanche.

Após o confronto inicial com o Irã, o time masculino enfrentará Bélgica, Sérvia e Argentina ainda na primeira fase, em Brasília. Destaque para a segunda etapa, na Eslovênia, onde o Brasil terá pela frente os donos da casa, equipe que foi superada por 3 a 1 na disputa pelo bronze da VNL 2025.

Rumo ao título inédito

Em busca do inédito título da VNL feminina, o Brasil, maior campeão do Grand Prix (torneio antecessor) com 12 troféus, seguirá de Brasília para Ancara (Turquia) e Kansai (Japão). Nesta última etapa, as brasileiras terão pela frente equipes fortes como Japão, Polônia e Estados Unidos. Na fase intermediária, o time ainda enfrenta a China, sexta colocada no ranking.

Já a seleção masculina disputará suas partidas seguintes em Ljubljana (Eslovênia) e Chicago (Estados Unidos). A terceira e última semana da fase classificatória, em solo norte-americano, será crucial, com embates contra França, Polônia, China e a equipe anfitriã. A Polônia, adversária nessa etapa e líder do ranking, busca o bicampeonato, após a conquista em 2021.

Seleção brasileira na final da VNL feminina (Foto: Volleyball World)
Seleção brasileira na final da VNL feminina (Foto: Volleyball World)

Finais na Ásia

As decisões da VNL 2026 serão realizadas na China. A final feminina ocorrerá em Macau, de 22 a 26 de julho, enquanto a masculina será disputada em Ningbo, de 29 de julho a 2 de agosto.

Confira a programação completa da fase classificatória da VNL (horários de Brasília):

Seleção Feminina

DataHorárioJogoLocal

SEMANA 1 - Brasília, Brasil

03/06

20h

Brasil x Holanda

Ginásio Nilson Nelson

04/06

20h

Brasil x República Dominicana

Ginásio Nilson Nelson

06/06

11h

Brasil x Bulgária

Ginásio Nilson Nelson

07/06

14h30

Brasil x Itália

Ginásio Nilson Nelson

SEMANA 2 - Ankara, Turquia

17/06

10h

Brasil x França

18/06

10h

Brasil x Bélgica

20/06

10h

Brasil x China

21/06

10h

Brasil x Alemanha

SEMANA 3 - Kansai, Japão

08/07

7h20

Brasil x Japão

10/07

7h20

Brasil x Polônia

11/07

3h30

Brasil x Tailândia

12/07

0h

Brasil x Estados Unidos

Seleção Masculina

DataHorárioJogoLocal

SEMANA 1 - Brasília, Brasil

10/06

20h

Brasil x Irã

Ginásio Nilson Nelson

11/06

20h

Brasil x Bélgica

Ginásio Nilson Nelson

13/06

11h

Brasil x Sérvia

Ginásio Nilson Nelson

14/06

18h

Brasil x Argentina

Ginásio Nilson Nelson

SEMANA 2 - Ljubljana, Eslovênia

24/06

11h30

Brasil x Ucrânia

26/06

15h

Brasil x Itália

27/06

15h30

Brasil x Eslovênia

28/06

11h30

Brasil x Canadá

SEMANA 3 - Chicago, Estados Unidos

15/07

18h

Brasil x França

16/07

22h

Brasil x Estados Unidos

17/07

22h

Brasil x Polônia

19/07

14h

Brasil x China

Antes do Mundial, Seleção Brasileira e Eslovênia se enfrentaram pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)
Brasil e Eslovênia se enfrentaram pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

