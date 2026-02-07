FIVB divulga programação completa da VNL 2026 com estreia do Brasil em Brasília; veja
A Seleção feminina do Brasil irá em busca do título inédito na VNL
A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) revelou o calendário completo da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026. As seleções brasileiras começarão suas campanhas em Brasília, com o time feminino enfrentando a Holanda em 3 de junho e a seleção masculina estreando no dia 10 contra o Irã. Ambos os jogos estão marcados para às 20h (de Brasília).
A oitava edição da VNL será disputada por 18 equipes em cada naipe, com jogos espalhados por 17 cidades em cinco continentes. Na capital federal, o Ginásio Nilson Nelson sediará os primeiros quatro confrontos de cada time brasileiro antes de seguirem para as etapas internacionais.
Primeiros desafios na capital
A seleção feminina, atual vice-líder do ranking mundial, terá uma semana inaugural intensa. Além da Holanda, suas adversárias em Brasília serão República Dominicana, Bulgária e Itália. O duelo contra as italianas é aguardado com expectativa, pois a equipe europeia venceu o Brasil por 3 sets a 1 na final da edição anterior, em um reencontro com gosto de revanche.
Após o confronto inicial com o Irã, o time masculino enfrentará Bélgica, Sérvia e Argentina ainda na primeira fase, em Brasília. Destaque para a segunda etapa, na Eslovênia, onde o Brasil terá pela frente os donos da casa, equipe que foi superada por 3 a 1 na disputa pelo bronze da VNL 2025.
Rumo ao título inédito
Em busca do inédito título da VNL feminina, o Brasil, maior campeão do Grand Prix (torneio antecessor) com 12 troféus, seguirá de Brasília para Ancara (Turquia) e Kansai (Japão). Nesta última etapa, as brasileiras terão pela frente equipes fortes como Japão, Polônia e Estados Unidos. Na fase intermediária, o time ainda enfrenta a China, sexta colocada no ranking.
Já a seleção masculina disputará suas partidas seguintes em Ljubljana (Eslovênia) e Chicago (Estados Unidos). A terceira e última semana da fase classificatória, em solo norte-americano, será crucial, com embates contra França, Polônia, China e a equipe anfitriã. A Polônia, adversária nessa etapa e líder do ranking, busca o bicampeonato, após a conquista em 2021.
Finais na Ásia
As decisões da VNL 2026 serão realizadas na China. A final feminina ocorrerá em Macau, de 22 a 26 de julho, enquanto a masculina será disputada em Ningbo, de 29 de julho a 2 de agosto.
Confira a programação completa da fase classificatória da VNL (horários de Brasília):
Seleção Feminina
|Data
|Horário
|Jogo
|Local
SEMANA 1 - Brasília, Brasil
03/06
20h
Brasil x Holanda
Ginásio Nilson Nelson
04/06
20h
Brasil x República Dominicana
Ginásio Nilson Nelson
06/06
11h
Brasil x Bulgária
Ginásio Nilson Nelson
07/06
14h30
Brasil x Itália
Ginásio Nilson Nelson
SEMANA 2 - Ankara, Turquia
17/06
10h
Brasil x França
18/06
10h
Brasil x Bélgica
20/06
10h
Brasil x China
21/06
10h
Brasil x Alemanha
SEMANA 3 - Kansai, Japão
08/07
7h20
Brasil x Japão
10/07
7h20
Brasil x Polônia
11/07
3h30
Brasil x Tailândia
12/07
0h
Brasil x Estados Unidos
Seleção Masculina
|Data
|Horário
|Jogo
|Local
SEMANA 1 - Brasília, Brasil
10/06
20h
Brasil x Irã
Ginásio Nilson Nelson
11/06
20h
Brasil x Bélgica
Ginásio Nilson Nelson
13/06
11h
Brasil x Sérvia
Ginásio Nilson Nelson
14/06
18h
Brasil x Argentina
Ginásio Nilson Nelson
SEMANA 2 - Ljubljana, Eslovênia
24/06
11h30
Brasil x Ucrânia
26/06
15h
Brasil x Itália
27/06
15h30
Brasil x Eslovênia
28/06
11h30
Brasil x Canadá
SEMANA 3 - Chicago, Estados Unidos
15/07
18h
Brasil x França
16/07
22h
Brasil x Estados Unidos
17/07
22h
Brasil x Polônia
19/07
14h
Brasil x China
