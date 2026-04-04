Veja os lances de Sada Cruzeiro x Goiás nas quartas de final da Superliga Masculina

Na noite deste sábado (4), o Sada Cruzeiro venceu o Goiás por 3 sets a 0 no jogo 1 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26 e saiu na frente na série melhor de três. A partida foi realizada no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG). As equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO).

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Veja como foi a partida

Times Placar do jogo 1º SET 2º SET 3º SET Sada Cruzeiro 3 25 25 25 Goiás 0 19 20 18

3º SET

Erro de saque de João Vitor coloca números finais na vitória do Cruzeiro: 25 a 18 Oppenkoski converte side-out e o Cruzeiro tem o primeiro set point: 24 a 17 João Vitor tenta usar o bloqueio na largada, mas coloca a bola para fora: 23 a 16 Jogadores do Goiás se chocam no bloqueio triplo e arbitragem marca toque na rede: 21 a 15 Arbitragem marca condução no ataque de Otávio: 20 a 15 Erro de ataque de João Vitor coloca o Cruzeiro ainda mais próximo da vitória: 20 a 13 Rodriguinho bloqueia João Vitor e Cruzeiro: 19 a 13 João Vitor defende ataque de Oppenkoski, recebe levantamento de Everaldo e ataca para fora: 17 a 12 Ace de Willian e o Cruzeiro volta a se distanciar na parcial: 16 a 11 Batagim tenta pegar defesa adversária desprevenida, mas Rodriguinho levanta direto para Brasília atacar: 14 a 11 Saque de João Vitor quebra o passe de Rodriguinho; Batagim pontua de xeque para Goiás: 13 a 11 Everaldo finta o bloqueio e inverte o lado da jogada; João Vitor pontua: 13 a 9 Saliba pontua na largada, mas oposto toca na rede com o rosto e Cruzeiro pede desafio: 12 a 8 Toma lá, dá cá... Goiás e Cruzeiro erram um saque cada: 10 a 7 Bola não chega boa para Brasília, que conserta o ponto passando de segunda: 7 a 3 Após bom saque, Willian defende e dá origem ao contragolpe finalizado por Rodriguinho: 6 a 2 Cravada de Willian para aumentar a vantagem do Cruzeiro: 5 a 2

2º SET

Cruzeiro esfria o ímpeto do Goiás com tempo técnico e Saliba saca na rede: 25 a 20 Ace de Saliba e o Goiás encurta a diferença: 24 a 20 Rodriguinho ataca para fora e desperdiça o primeiro set point: 24 a 19 Saliba ataca e Willian defende no fundo da quadra, mas a bola não volta em disputa: 23 a 18 Goiás aposta na entrada do central Ernest no saque, mas Cruzeiro arma o contragolpe com tranquilidade: 20 a 15 Erro de saque de Rodriguinho: 19 a 15 Otávio e Oppenkoski sobem no bloqueio e neutralizam Batagim: 18 a 13 Cuidado com a bomba! Oppenkoski ataca e a bola vai na cabeça de Victor Hugo, que fica desnorteado: 15 a 13 Lucão força o saque e acaba errando: 14 a 13 Saliba consegue explorar o bloqueio, mas a bola toca por último no oposto: 12 a 10 Ace de Everaldo para igualar a parcial: 10 a 10 Bloqueio triplo sobe para cima de Robinho, mas o ponteiro leva a melhor: 10 a 7 Goiás desperdiça chance de contra-ataque com Robinho: 9 a 6 Brasília conta com a sorte ao sacar na rede; a bola 'dança' na fita e cai na quadra adversária: 8 a 5 Lucão saca bem, mas Goiás contra-ataca e o central não consegue concluir a defesa: 6 a 5 Saque de Willian para na rede: 5 a 4 Invasão de Willian na tentativa de levantamento de Everaldo: 3 a 3 Após defesa do ataque de Oppenkoski, Cruzeiro retoma a posse e Willian pontua no contragolpe: 2 a 2

1º SET

Lucão fecha o set para o Cruzeiro com dois aces consecutivos: 25 a 19 Wallace, que entrou na inversão de 5 a 1, pontua explorando o bloqueio: 23 a 19 Com apenas a mão direita, Rodriguinho bloqueia Saliba pela saída de rede: 22 a 18 Cruzeiro chega aos 20 pontos com side-out de Willian: 20 a 16 Brunão e Saliba erram dois saques em sequência pelo lado de Goiás: 18 a 14 Alê e Rodriguinho quase se atrapalham no momento do passe; Brasília conserta passando de segunda: 16 a 12 Cravada de Lucão em bola de meio: 15 a 11 Victor Hugo força o saque, a bola vai na rede e o Cruzeiro retoma a vantagem: 13 a 10 Rodriguinho saca na rede: 9 a 9 Saliba anota dois aces seguidos: 8 a 8 Bloqueio de Victor Hugo no ataque de Rodriguinho pela entrada de rede: 8 a 6 No primeiro rali mais extenso, Oppenkoski ataca duas vezes, mas quem pontua para o Cruzeiro é Otávio: 7 a 3 As equipes trocam pontos em bolas de meio, Lucão pelo Cruzeiro e Brunão pelo Goiás: 4 a 3 Dois saques de Goiás, dois erros: 3 a 1 Sobe a bola no Riachão! Escalação do Sada Cruzeiro: Matheus Brasília (levantador); Oppenkoski (oposto); Willian e Rodriguinho (ponteiros); Lucão e Otávio (centrais); Alê Elias (líbero) Escalação do Goiás: Everaldo (levantador); Saliba (oposto); Batagim e Robinho (ponteiros); Victor Hugo e Brunão (centrais); Matheus (líbero) Pré-jogo: Equipes em aquecimento

Willian, do Cruzeiro, ataca contra o bloqueio do Goiás na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

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Campanha das equipes na fase classificatória

Sada Cruzeiro

1º lugar com 54 pontos (17 vitórias e 5 derrotas)

Goiás

8º lugar com 30 pontos (10 vitórias e 12 derrotas)

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Curiosidades e estatísticas

Sada Cruzeiro

Equipe que mais participou de competições na temporada: Mundial de Clubes, Sul-Americano, Superliga, Copa Brasil, Supercopa e Campeonato Mineiro

Campeão da Superliga em três das últimas quatro edições: 24/25, 22/23 e 21/22

Maior pontuador na Superliga: Oppenkoski (7º no ranking geral com 340 pontos)

Goiás

Subiu para a Superliga A em 21/22, caindo na mesma temporada e retornando em 24/25

Participa pela primeira vez dos playoffs

Maior pontuador na Superliga: Saliba (11º no ranking geral com 282 pontos)

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Retrospecto do confronto

O Sada Cruzeiro possui pleno domínio no histórico de duelos contra o Goiás, com seis vitórias em seis jogos. A equipe goiana venceu apenas dois sets diante do eneacampeão da Superliga.

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Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília).

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Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Sada Cruzeiro tem o direito de decidir a série contra o Goiás em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Minas ou Suzano na semifinal.

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Informações sobre o jogo

🗓️ Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Riachão, em Contagem (MG)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)