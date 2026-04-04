Veja os lances de Sada Cruzeiro x Goiás nas quartas de final da Superliga Masculina
Líder e oitavo colocado da fase classificatória se enfrentam pelo jogo 1
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Na noite deste sábado (4), o Sada Cruzeiro venceu o Goiás por 3 sets a 0 no jogo 1 das quartas de final da Superliga Masculina 25/26 e saiu na frente na série melhor de três. A partida foi realizada no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG). As equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO).
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Veja como foi a partida
|Times
|Placar do jogo
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Sada Cruzeiro
3
25
25
25
Goiás
0
19
20
18
3º SET
- Erro de saque de João Vitor coloca números finais na vitória do Cruzeiro: 25 a 18
- Oppenkoski converte side-out e o Cruzeiro tem o primeiro set point: 24 a 17
- João Vitor tenta usar o bloqueio na largada, mas coloca a bola para fora: 23 a 16
- Jogadores do Goiás se chocam no bloqueio triplo e arbitragem marca toque na rede: 21 a 15
- Arbitragem marca condução no ataque de Otávio: 20 a 15
- Erro de ataque de João Vitor coloca o Cruzeiro ainda mais próximo da vitória: 20 a 13
- Rodriguinho bloqueia João Vitor e Cruzeiro: 19 a 13
- João Vitor defende ataque de Oppenkoski, recebe levantamento de Everaldo e ataca para fora: 17 a 12
- Ace de Willian e o Cruzeiro volta a se distanciar na parcial: 16 a 11
- Batagim tenta pegar defesa adversária desprevenida, mas Rodriguinho levanta direto para Brasília atacar: 14 a 11
- Saque de João Vitor quebra o passe de Rodriguinho; Batagim pontua de xeque para Goiás: 13 a 11
- Everaldo finta o bloqueio e inverte o lado da jogada; João Vitor pontua: 13 a 9
- Saliba pontua na largada, mas oposto toca na rede com o rosto e Cruzeiro pede desafio: 12 a 8
- Toma lá, dá cá... Goiás e Cruzeiro erram um saque cada: 10 a 7
- Bola não chega boa para Brasília, que conserta o ponto passando de segunda: 7 a 3
- Após bom saque, Willian defende e dá origem ao contragolpe finalizado por Rodriguinho: 6 a 2
- Cravada de Willian para aumentar a vantagem do Cruzeiro: 5 a 2
2º SET
- Cruzeiro esfria o ímpeto do Goiás com tempo técnico e Saliba saca na rede: 25 a 20
- Ace de Saliba e o Goiás encurta a diferença: 24 a 20
- Rodriguinho ataca para fora e desperdiça o primeiro set point: 24 a 19
- Saliba ataca e Willian defende no fundo da quadra, mas a bola não volta em disputa: 23 a 18
- Goiás aposta na entrada do central Ernest no saque, mas Cruzeiro arma o contragolpe com tranquilidade: 20 a 15
- Erro de saque de Rodriguinho: 19 a 15
- Otávio e Oppenkoski sobem no bloqueio e neutralizam Batagim: 18 a 13
- Cuidado com a bomba! Oppenkoski ataca e a bola vai na cabeça de Victor Hugo, que fica desnorteado: 15 a 13
- Lucão força o saque e acaba errando: 14 a 13
- Saliba consegue explorar o bloqueio, mas a bola toca por último no oposto: 12 a 10
- Ace de Everaldo para igualar a parcial: 10 a 10
- Bloqueio triplo sobe para cima de Robinho, mas o ponteiro leva a melhor: 10 a 7
- Goiás desperdiça chance de contra-ataque com Robinho: 9 a 6
- Brasília conta com a sorte ao sacar na rede; a bola 'dança' na fita e cai na quadra adversária: 8 a 5
- Lucão saca bem, mas Goiás contra-ataca e o central não consegue concluir a defesa: 6 a 5
- Saque de Willian para na rede: 5 a 4
- Invasão de Willian na tentativa de levantamento de Everaldo: 3 a 3
- Após defesa do ataque de Oppenkoski, Cruzeiro retoma a posse e Willian pontua no contragolpe: 2 a 2
1º SET
- Lucão fecha o set para o Cruzeiro com dois aces consecutivos: 25 a 19
- Wallace, que entrou na inversão de 5 a 1, pontua explorando o bloqueio: 23 a 19
- Com apenas a mão direita, Rodriguinho bloqueia Saliba pela saída de rede: 22 a 18
- Cruzeiro chega aos 20 pontos com side-out de Willian: 20 a 16
- Brunão e Saliba erram dois saques em sequência pelo lado de Goiás: 18 a 14
- Alê e Rodriguinho quase se atrapalham no momento do passe; Brasília conserta passando de segunda: 16 a 12
- Cravada de Lucão em bola de meio: 15 a 11
- Victor Hugo força o saque, a bola vai na rede e o Cruzeiro retoma a vantagem: 13 a 10
- Rodriguinho saca na rede: 9 a 9
- Saliba anota dois aces seguidos: 8 a 8
- Bloqueio de Victor Hugo no ataque de Rodriguinho pela entrada de rede: 8 a 6
- No primeiro rali mais extenso, Oppenkoski ataca duas vezes, mas quem pontua para o Cruzeiro é Otávio: 7 a 3
- As equipes trocam pontos em bolas de meio, Lucão pelo Cruzeiro e Brunão pelo Goiás: 4 a 3
- Dois saques de Goiás, dois erros: 3 a 1
- Sobe a bola no Riachão!
- Escalação do Sada Cruzeiro: Matheus Brasília (levantador); Oppenkoski (oposto); Willian e Rodriguinho (ponteiros); Lucão e Otávio (centrais); Alê Elias (líbero)
- Escalação do Goiás: Everaldo (levantador); Saliba (oposto); Batagim e Robinho (ponteiros); Victor Hugo e Brunão (centrais); Matheus (líbero)
- Pré-jogo: Equipes em aquecimento
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Campanha das equipes na fase classificatória
Sada Cruzeiro
- 1º lugar com 54 pontos (17 vitórias e 5 derrotas)
Goiás
- 8º lugar com 30 pontos (10 vitórias e 12 derrotas)
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Curiosidades e estatísticas
Sada Cruzeiro
- Equipe que mais participou de competições na temporada: Mundial de Clubes, Sul-Americano, Superliga, Copa Brasil, Supercopa e Campeonato Mineiro
- Campeão da Superliga em três das últimas quatro edições: 24/25, 22/23 e 21/22
- Maior pontuador na Superliga: Oppenkoski (7º no ranking geral com 340 pontos)
Goiás
- Subiu para a Superliga A em 21/22, caindo na mesma temporada e retornando em 24/25
- Participa pela primeira vez dos playoffs
- Maior pontuador na Superliga: Saliba (11º no ranking geral com 282 pontos)
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Retrospecto do confronto
O Sada Cruzeiro possui pleno domínio no histórico de duelos contra o Goiás, com seis vitórias em seis jogos. A equipe goiana venceu apenas dois sets diante do eneacampeão da Superliga.
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Formato dos playoffs
De acordo com o regulamento da competição, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília).
Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Sada Cruzeiro tem o direito de decidir a série contra o Goiás em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Minas ou Suzano na semifinal.
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Informações sobre o jogo
🗓️ Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Riachão, em Contagem (MG)
📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)
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