Poucos dias após a feminina, a fase classificatória da Superliga Masculina 25/26 chegou ao fim nesta sexta-feira (27). Ao final dos duelos na 22ª rodada, foi definido o chaveamanto dos playoffs da competição. Com Cruzeiro na liderança, e Saneago Goiás fechando o G-8, confira os confrontos da fase eliminatória:

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Quartas de final da Superliga Masculina 25/26:

Confronto 1: Cruzeiro (1º)* x Goiás (8º)

Confronto 2: Campinas (2º)* x Monte Carmelo (7º)

Confronto 3: Praia Clube (3º)* x Guarulhos (6º)

Confronto 4: Minas (4º)* x Suzano (5º)

*Tem direito ao mando de quadra em dois dos três jogos da série, sendo um deles obrigatoriamente o jogo 3

Semifinais:

Vencedor do confronto 1 x Vencedor do confronto 4

Vencedor do confronto 2 x Vencedor do confronto 3

Final:

Jogo único

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Como funciona os playoffs da Superliga

De acordo com o formato da competição, as quartas de final e a semifinal são disputadas em uma série de melhor de três. Já o campeão é decidido em jogo único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 10 de maio.

Os times que não foram rebaixados nem se classificaram ao mata-mata foram Sesi Bauru, nono colocado, e Viapol São José, em décimo. Já os times que disputarão a Superliga B na próxima temporada são o Joinville e o lanterna Juiz de Fora.

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Confira os resultados da 22ª rodada

Campinas 3 x 0 Cruzeiro (25/22, 29/27 e 25/21)

x 0 Cruzeiro (25/22, 29/27 e 25/21) Joinville 0 x 3 Guarulhos (17/25, 18/25 e 19/25)

(17/25, 18/25 e 19/25) Juiz de Fora 0 x 3 Praia Clube (23/25, 23/25 e 23/25)

(23/25, 23/25 e 23/25) Minas 3 x 1 Goiás (25/18, 24/26, 25/21 e 25/21)

x 1 Goiás (25/18, 24/26, 25/21 e 25/21) Sesi Bauru 2 x 3 São José (20/25, 25/20, 25/21, 21/25 e 22/24)

(20/25, 25/20, 25/21, 21/25 e 22/24) Suzano 3 x 2 Monte Carmelo (25/18, 20/25, 25/20, 22/25 e 15/12)

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Veja a tabela final da fase classificatória da Superliga Masculina