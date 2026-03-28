Cruzeiro avança aos playoffs da Superliga Masculina como líder; veja os confrontos
Duelos foram definidos com fim da 22ª rodada nesta sexta-feira (27)
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Poucos dias após a feminina, a fase classificatória da Superliga Masculina 25/26 chegou ao fim nesta sexta-feira (27). Ao final dos duelos na 22ª rodada, foi definido o chaveamanto dos playoffs da competição. Com Cruzeiro na liderança, e Saneago Goiás fechando o G-8, confira os confrontos da fase eliminatória:
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Quartas de final da Superliga Masculina 25/26:
- Confronto 1: Cruzeiro (1º)* x Goiás (8º)
- Confronto 2: Campinas (2º)* x Monte Carmelo (7º)
- Confronto 3: Praia Clube (3º)* x Guarulhos (6º)
- Confronto 4: Minas (4º)* x Suzano (5º)
*Tem direito ao mando de quadra em dois dos três jogos da série, sendo um deles obrigatoriamente o jogo 3
Semifinais:
- Vencedor do confronto 1 x Vencedor do confronto 4
- Vencedor do confronto 2 x Vencedor do confronto 3
Final:
- Jogo único
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Como funciona os playoffs da Superliga
De acordo com o formato da competição, as quartas de final e a semifinal são disputadas em uma série de melhor de três. Já o campeão é decidido em jogo único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 10 de maio.
Os times que não foram rebaixados nem se classificaram ao mata-mata foram Sesi Bauru, nono colocado, e Viapol São José, em décimo. Já os times que disputarão a Superliga B na próxima temporada são o Joinville e o lanterna Juiz de Fora.
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Confira os resultados da 22ª rodada
- Campinas 3 x 0 Cruzeiro (25/22, 29/27 e 25/21)
- Joinville 0 x 3 Guarulhos (17/25, 18/25 e 19/25)
- Juiz de Fora 0 x 3 Praia Clube (23/25, 23/25 e 23/25)
- Minas 3 x 1 Goiás (25/18, 24/26, 25/21 e 25/21)
- Sesi Bauru 2 x 3 São José (20/25, 25/20, 25/21, 21/25 e 22/24)
- Suzano 3 x 2 Monte Carmelo (25/18, 20/25, 25/20, 22/25 e 15/12)
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Veja a tabela final da fase classificatória da Superliga Masculina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
1º
Sada Cruzeiro
54
22
17
5
2º
Campinas
51
22
17
5
3º
Praia Clube
44
22
16
6
4º
Minas
43
22
14
8
5º
Suzano
34
22
12
10
6º
Guarulhos
34
22
12
10
7º
Monte Carmel
33
22
10
12
8º
Saneago Goiás
30
22
10
12
9º
Sesi Bauru
27
22
9
13
10º
Viapol São José
22
22
7
15
11º
Joinville
21
22
7
15
12º
Juiz de Fora
3
22
1
21
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