São José vence batalha de 3 horas em Bauru e foge do rebaixamento na Superliga

O Viapol Vôlei São José escreveu um capítulo dramático de superação na noite desta sexta-feira (27). Em uma partida de tirar o fôlego na Arena Paulo Skaf, a equipe joseense derrotou o Sesi Bauru por 3 sets a 2, garantindo a manutenção na elite da Superliga Masculina. O triunfo, conquistado na última rodada da fase classificatória, foi o ingrediente final de uma combinação matemática perfeita: a vitória do São José somada à derrota do Joinville para o Vedacit Vôlei Guarulhos (3 a 0) selou o destino das equipes.

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Enquanto os catarinenses amargaram a queda para a Superliga B junto ao Juiz de Fora, o São José encerrou sua participação na 10ª colocação, com 22 pontos, respirando aliviado para a próxima temporada.

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O jogo: entre o abismo e a glória

A história deste jogo não foi escrita apenas com técnica, mas com resiliência. Mesmo desfalcado por Deivid e Biella, o time comandado por Flávio Tavares começou mandando no jogo. Com um saque agressivo de Babu e ataques precisos de Rômulo, os visitantes fecharam a primeira parcial com autoridade: 25 a 20.

Contudo, o Sesi Bauru não pretendia facilitar a vida do Viapol. Liderados por Éder e Vacari, os donos da casa reagiram, explorando o bloqueio e virando o marcador para 2 sets a 1 (parciais de 25/20 e 25/21). Naquele momento, o espectro do rebaixamento rondava a quadra.

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A ressurreição e o tie-break interminável

Precisando da vitória para não depender apenas da sorte, o São José se reencontrou no quarto set. A intensidade de Rodrigo e a segurança de Bruno Canhoto no bloqueio forçaram o empate com um 25 a 21, levando a decisão para o set desempate.

O que se viu a seguir foi um teste para cardíacos. O tie-break, tradicionalmente disputado até os 15 pontos, transformou-se em um jogo à parte. As equipes alternaram chances de fechar a partida em um rali emocional que parecia não ter fim. O equilíbrio só foi quebrado quando o placar já apontava incríveis 24 a 22. Em uma jogada rápida pelo meio, Rômulo cravou a bola final, colocando um ponto final nas três horas de agonia e garantindo a festa joseense em solo bauruense.

Ficha técnica e próximos passos

O São José alinhou com: Bruno Canhoto, Victor Babu, Rodrigo Leandro, Sérgio Camargo, Rômulo, Davy Moraes e o líbero Tiago Brendle. Entraram ainda Mathaus, Leandro, Thiago Ryan, Gregori, Matheus Bettim, Quesada e Chub. Pelo lado do Sesi, Anderson Rodrigues escalou Bender, Johan, Guiga, Vaccari, Barreto, Gui Araújo e o líbero Pureza.

Após o susto e a missão cumprida, os Gigantes do Vale entram agora em período de reformulação. O elenco será montado visando o Campeonato Paulista de 2026, com início previsto para agosto, carregando o aprendizado de uma temporada onde a permanência foi conquistada no limite do esforço.

Viapol São José foge do rebaixamento da Superliga 25/26 (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

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